«Апология протеста» запустила горячую линию по защите от административного преследования во время пандемии коронавируса

В Краснодарском крае из-за распространения коронавируса 31 марта ввели карантин, который продлится до 12 апреля. На совещании 6 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил , что если в крае до 10 апреля не будет всплесков заболевания, то с 12 апреля запрет на перемещение внутри городов и районов снимут.

«Мы поддерживаем желание властей снизить риски распространения COVID-19. В каждом регионе введены ограничения на передвижения жителей. Однако ни инфраструктура, ни доходы россиян не позволяют им в полном объеме соблюдать карантинные меры. Уже сейчас в стране составлено несколько сотен протоколов за нарушение карантина», — рассказал юрист Алексей Глухов телеграм-каналу «Штаб правовой помощи. Коронавирус».

За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3 (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), предполагающим многотысячные штрафы. По словам юристов «Агоры», учитывая падение доходов россиян, люди вынуждены идти на нарушение карантина.

«Мы уверены, что полиция и суды должны быть ориентированы на профилактику и предупреждение, а не на карательную функцию. Они также обязаны учитывать индивидуальные обстоятельства и входить в положение граждан», — добавили юристы.