Специалисты приступили к ремонту арки и балки пролета Крымского моста, пострадавших после ноябрьских атак беспилотников

28 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту приступили к ремонту конструкций, пострадавших во время недавних ударов дронов. По его словам, специалисты уже утвердили проектные решения, составили график ремонта и определили, какие материалы потребуются для работ. Однако точные сроки окончания восстановления чиновник не назвал.

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Ранее стало известно, что во время атак повреждения получили арка и основная балка арочного пролета.



Напомним, что беспилотники атаковали Крымский мост трижды за несколько дней: 16 и 17 ноября, а также в ночь на 19 ноября. После третьего налета движение по мосту полностью перекрывали. Поезда по железнодорожной ветке вскоре снова запустили.