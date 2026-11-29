В МБУ «Управление по обращению с животными» сообщили , что с 30 ноября по 30 декабря в Краснодаре и пригородных населенных пунктах пройдет плановый отлов безнадзорных животных. Где именно:

Владельцев домашних питомцев попросили внимательнее следить за ними и не отпускать на самовыгул, чтобы собаки и кошки случайно не попали в отлов.

Пойманных животных доставляют в муниципальный приют в поселке Березовом. Там их осматривают ветеринары, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Если в течение 26 дней для животных не найдется новый хозяин, их отпустят обратно туда, где поймали.