В Краснодаре и пригородах до конца года будут отлавливать бездомных животных. Где именно?
Жителей Краснодара и пригородов предупредили о декабрьском отлове бродячих животных
В МБУ «Управление по обращению с животными» сообщили, что с 30 ноября по 30 декабря в Краснодаре и пригородных населенных пунктах пройдет плановый отлов безнадзорных животных.
Где именно:
- станица Елизаветинская;
- жилой массив Пашковский;
- хутор Ленина;
- станица Старокорсунская;
- поселок Дружелюбный;
- поселок Индустриальный;
- поселок Белозерный;
- поселок Знаменский;
- поселок Новознаменский.
Читайте также:
Владельцев домашних питомцев попросили внимательнее следить за ними и не отпускать на самовыгул, чтобы собаки и кошки случайно не попали в отлов.
Пойманных животных доставляют в муниципальный приют в поселке Березовом. Там их осматривают ветеринары, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Если в течение 26 дней для животных не найдется новый хозяин, их отпустят обратно туда, где поймали.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре планируют построить второй приют для животных.