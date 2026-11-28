Осенью 2015 года Никита переболел вирусной инфекцией и ветрянкой. Его направили на анализ крови, который показал повышенный уровень лейкоцитов. После обследования в больнице и пункции костного мозга Никите диагностировали острый лейкоз — рак крови.



Благодаря химиотерапии болезнь отступила, потом случился рецидив. Врачи заявили, что шанс на выживание даст только пересадка костного мозга.



«Донором стала я. Времени на поиски другого варианта не было. Пересадка прошла успешно, но у сына возникло осложнение — реакция «трансплантат против хозяина», при которой иммунные донорские клетки воспринимают органы реципиента как чужеродные и атакуют их», — поделилась мама мальчика Мария Самойлович.



Специалисты помогают Никите справиться с последствиями осложнения, врачи постоянно контролируют его состояние. Однако у мальчика наблюдается задержка физического развития и дефицит веса.



Помимо лекарств, врачи прописали ему лечебное высококалорийное питание, насыщенное белком, витаминами и микроэлементами. Никита начал его принимать — состояние улучшилось, он стал набирать вес.



Прием лечебного питания необходимо продолжать, но за госсчет оно не предоставляется. В семье Самойловичей двое детей, работает только папа. Мама ухаживает за Никитой. Им трудно самостоятельно оплатить питание. Всего требуется 323 132 рубля .



Как помочь Никите:

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке поиска «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Никиты Самойловича);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонд» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Никиты Самойловича. Без НДС.