Более 100 нарушителей самоизоляции поймали на Кубани за две недели

18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких граждан обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. 26 марта Юга.ру писали о том, что в Геленджике выявили 17 человек, которые нарушили карантин после посещения других стран.

На 1 апреля в крае выявили 104 случая нарушения гражданами режима самоизоляции. По каждому случаю составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю напомнили, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Напомним, в 18:00 31 марта в регионе ввели всеобщий карантин. Он обязал всех жителей выходить из дома только в случае особой необходимости.