Более 100 нарушителей самоизоляции поймали на Кубани за две недели
В Краснодарском крае к 1 апреля сотрудники Роспотребнадзора установили людей, которые нарушают режим самоизоляции
18 марта главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, что все прибывающие в страну обязаны проходить двухнедельный карантин. Таких граждан обязали в течение двух недель находиться дома и не контактировать с членами семьи. В случае, если это невозможно, человека должны направить в обсерватор. 26 марта Юга.ру писали о том, что в Геленджике выявили 17 человек, которые нарушили карантин после посещения других стран.
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На 1 апреля в крае выявили 104 случая нарушения гражданами режима самоизоляции. По каждому случаю составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю напомнили, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
Напомним, в 18:00 31 марта в регионе ввели всеобщий карантин. Он обязал всех жителей выходить из дома только в случае особой необходимости.
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К 1 апреля в России выявили 440 новых заболевших коронавирусом, за сутки скончались 7 больных. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. В Краснодарском крае за последние сутки также зарегистровали пять зараженных, в крае продолжают лечить 21 пациента с COVID-19.
На момент выхода новости в мире известно о 883,2 тыс. заболевших, выздоровели 185,3 тыс. человек, умерли 44,1 тыс. человек.
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