Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока марта

«В трех мартовских матчах РПЛ Кайо продемонстрировал надежную игру и лидировал по многим статистическим показателям. Следствием этого стало его доминирование в опросе болельщиков "Краснодара"», — сообщили в пресс-службе клуба.

Третье место занял форвард Ари, который реализовал два пенальти в матчах с «Уфой» и «Спартаком». За него проголосовали 12,7% человек. За голкипера Матвея Сафонова свои голоса отдали 23,77%. За Кайо, который дебютировал на позиции центрального защитника, проголосовали 38,25% болельщиков.