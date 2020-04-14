Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего игрока марта

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 13 апреля подвел итоги голосования за лучшего футболиста прошлого месяца

Лучшим игроком марта в составе «быков» болельщики выбрали бразильца Кайо Панталеана.

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«В трех мартовских матчах РПЛ Кайо продемонстрировал надежную игру и лидировал по многим статистическим показателям. Следствием этого стало его доминирование в опросе болельщиков "Краснодара"», — сообщили в пресс-службе клуба.

Третье место занял форвард Ари, который реализовал два пенальти в матчах с «Уфой» и «Спартаком». За него проголосовали 12,7% человек. За голкипера Матвея Сафонова свои голоса отдали 23,77%. За Кайо, который дебютировал на позиции центрального защитника, проголосовали 38,25% болельщиков.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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