«Краснодар» обыграл «Спартак» в Москве

Краснодарская команда обыграла московский «Спартак» в матче 21-го тура Чемпионата России по футболу.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, несмотря на то, что обе команды при равной игре имели шансы открыть счет: моменты были у спартаковцев Ларссона и Бакаева и у игрока «Краснодара» Фернандеша после подачи углового. Кстати, судья не заметил удар рукой спартаковца Кутепова по лицу игрока краснодарской команды в штрафной площади москвичей. Под занавес первого тайма опасный угловой исполнил Джикия. Во втором тайме судья Лавочкин за еще один фол Кутепова, все-таки, назначил пенальти. И на 71-й минуте с 11-метровой отметки отличился Ари. Под конец матча автор гола получил травму и был заменен на Уткина. В целом, в концовке спартаковцы начали откровенно грубить, что стало причиной удаления Зобнина, который врезался в Шапи.

Финальный свисток отправил «Краснодар» на чистое второе место в турнирной таблице, а «Спартак» остался на восьмом месте. Для горожан эта победа стала второй, после перерыва в чемпионате. Московский «Спартак» одержал до этого поражения две победы в рамках Чемпионата России, которые были одержаны в принципиальных матчах с «Динамо» и ЦСКА. В еще одном матче 21-го тура «Ростов» обыграл московских армейцев со счетом 3:2 в домашнем матче.