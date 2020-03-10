«Меня не устраивает роль джокера». Игрок «Краснодара» Шапи возмутился игрой в запасе

Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов 9 марта рассказал, что его не устраивает играть в запасе

После матча черно-зеленых со «Спартаком» Сулейманов заявил журналистам, что он выразил недовольство тренерскому штабу по поводу того, что последние матчи выходит не в стартовом составе.

По словам нападающего, в клубе знают, что его не устраивает играть в замене. Спортсмен надеется, что доказал себе и всем остальным, что он играл не хуже других игроков и достоин игры в стартовом составе, сообщило ТАСС.

«Меня не устраивает роль "джокера", об этом знают в клубе, я высказал свое мнение по этому поводу, я выхожу и каждую игру доказываю», — отметил футболист.

Напомним, после зимнего перерыва «Краснодар» провел два матча против «Уфы» и «Спартака», одержав победы. Лидер чемпионата ФК «Зенит» пока не выиграл ни одной встречи. Таким образом «быки» на четыре очка сократили отставание от питерской команды и уверенно заняли вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.