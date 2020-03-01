«Краснодар» стартовал в весенней части сезона с победы над «Уфой»

Футбольный клуб «Краснодар» 1 марта встретился с «Уфой» в первом матче 2020 года

Игра 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев — 2:0.

Счет был открыт на 68-й минуте, когда Вандерсон пробил по воротам, но вратарь отбил удар. Маркус Берг тут же подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. На 83-й минуте Ари реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. За игрой с трибун стадиона наблюдали 31 тыс. 966 зрителей.

Напомним, в этом мачте не смогли принять участие три защитника хозяев — капитан Александр Мартынович, Урош Спайич и Йон Гудни Фьолусон, которые восстанавливаются после травм, полученных в зимнее межсезонье.

После этого матча «горожане» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, а уфимцы с 25 очками идут восьмыми.

Следующий поединок команда Мурада Мусаева проведет 9 марта в Москве против «Спартака». Очередная домашняя игра состоится 22 марта против «Динамо».