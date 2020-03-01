«Краснодар» стартовал в весенней части сезона с победы над «Уфой»
Футбольный клуб «Краснодар» 1 марта встретился с «Уфой» в первом матче 2020 года
Игра 20-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев — 2:0.
Читайте также:
Счет был открыт на 68-й минуте, когда Вандерсон пробил по воротам, но вратарь отбил удар. Маркус Берг тут же подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. На 83-й минуте Ари реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.
За игрой с трибун стадиона наблюдали 31 тыс. 966 зрителей.
Напомним, в этом мачте не смогли принять участие три защитника хозяев — капитан Александр Мартынович, Урош Спайич и Йон Гудни Фьолусон, которые восстанавливаются после травм, полученных в зимнее межсезонье.
После этого матча «горожане» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, а уфимцы с 25 очками идут восьмыми.
Следующий поединок команда Мурада Мусаева проведет 9 марта в Москве против «Спартака». Очередная домашняя игра состоится 22 марта против «Динамо».
Как писали Юга.ру, перед этим матчем на стадионе «Краснодар» представили новый кубок чемпионов РПЛ, который затем отправится в трофи-тур по городам команд-участниц чемпионата России. А для болельщиков днем открыли дополнительную бесплатную парковку на 500 мест.