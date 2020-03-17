Евро-2020 перенесли на год из-за коронавируса

УЕФА и национальные сборные перенесли чемпионат Европы по футболу на 2021 год

«Друзья. Мы все готовились к футбольному празднику. Но здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы», — сообщили в соцсетях сборной России по футболу.

Информация о переносе подтверждается в сообщении в твиттере УЕФА.

Так, в 2021 года турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. В сборной России добавили, что сейчас главное сплотиться и преодолеть трудности, а большой футбол позже вернется.