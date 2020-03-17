Евро-2020 перенесли на год из-за коронавируса
УЕФА и национальные сборные перенесли чемпионат Европы по футболу на 2021 год
«Друзья. Мы все готовились к футбольному празднику. Но здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы», — сообщили в соцсетях сборной России по футболу.
Информация о переносе подтверждается в сообщении в твиттере УЕФА.
Так, в 2021 года турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. В сборной России добавили, что сейчас главное сплотиться и преодолеть трудности, а большой футбол позже вернется.
Напомним, в ноябре 2019 года российские футболисты обыграли команду Сан-Марино в матче заключительного тура отбора на Евро-2020 года и финишировали на втором месте в группе I. Команда Станислава Черчесова попала в группу B чемпионата Европы, куда также попала сборная Дании. Планировалось, что готовиться к Евро-2020 россияне будут в Австрии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 17 марта в России COVID-19 заразились 114 человека.
Накануне Министерство спорта РФ приняло решение отменить все международные спортивные мероприятия. Ограничительные меры также принимают в регионах. Так, в учреждениях культуры Краснодарского края ограничили проведение массовых событий.
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