Евро-2020 перенесли на год из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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УЕФА и национальные сборные перенесли чемпионат Европы по футболу на 2021 год

«Друзья. Мы все готовились к футбольному празднику. Но здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы», — сообщили в соцсетях сборной России по футболу.

Информация о переносе подтверждается в сообщении в твиттере УЕФА.

Так, в 2021 года турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. В сборной России добавили, что сейчас главное сплотиться и преодолеть трудности, а большой футбол позже вернется.

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Напомним, в ноябре 2019 года российские футболисты обыграли команду Сан-Марино в матче заключительного тура отбора на Евро-2020 года и финишировали на втором месте в группе I. Команда Станислава Черчесова попала в группу B чемпионата Европы, куда также попала сборная Дании. Планировалось, что готовиться к Евро-2020 россияне будут в Австрии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 17 марта в России COVID-19 заразились 114 человека.

Накануне Министерство спорта РФ приняло решение отменить все международные спортивные мероприятия. Ограничительные меры также принимают в регионах. Так, в учреждениях культуры Краснодарского края ограничили проведение массовых событий.

Евро-2020 Коронавирус Футбол

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