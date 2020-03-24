Олимпиаду-2020 в Токио перенесли из-за коронавируса

Премьер-министр Японии 24 марта объявил о том, что Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио этим летом, перенесут из-за пандемии коронавируса

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести на следующий год летнюю Олимпиаду, которая должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

«С учетом нынешней ситуации мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года», — процитировал Абэ RT .

«Это совместное решение МОК и руководства Японии, и мы относимся к нему с уважением. В это непростое время во главу угла, безусловно, поставлено здоровье спортсменов, организаторов, всех представителей стран — членов МОК. Мы будем выстраивать наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу», — прокомментировал перенос Олимпиады корреспонденту ТАСС министр спорта РФ Олег Матыцин.

За всю историю Олимпийских игр их отменяли три раза: в 1916 году из-за Первой мировой войны не состоялась Олимпиада в Берлине, а из-за Второй мировой войны отменились Игры 1940 и 1944 годов.

Напомним, ранее из-за коронавируса также перенесли Евровидение-2020 и чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса.

На момент публикации новости известно о более 396,2 тыс. заболевших коронавирусом в мире, 103,3 тыс. выздоровевших и более 17,2 тыс. умерших. В России известно о 495 инфицированных, пять их них — в Краснодарском крае, еще один новый случай сегодня выявлен в Чечне.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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