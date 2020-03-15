ФК «Краснодар» проиграл «Сочи» в матче без зрителей

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги 15 марта «Сочи» на домашнем матче без зрителей забил два мяча «быкам»

Встреча прошла на стадионе «Фишт». Первый гол забил полузащитник сочинского клуба Кристиан Нобоа на 47-й минуте. Затем в ворота «Краснодара» отправил мяч хавбек «Сочи» Андрей Мостовой. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу сочинцев. Таким образом закончилась беспроигрышная серия «быков» в Тинькофф РПЛ на протяжении 11 матчей, сообщили в их пресс-службе.

Сочинский клуб получил 24 очка и поднялся на 11 место в турнирной таблице. ФК «Краснодар» с 41 очками занимает второе место.

Как сообщали Юга.ру, 13 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи Кондратьев ввел режим повышенной готовности в крае и запретил мероприятия с участием более тысячи человек. Утром 14 марта пресс-служба Тинькофф РПЛ заявила, что из-за этого матч «Сочи» — «Краснодар» проведут без зрителей.