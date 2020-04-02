РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая из-за пандемии
Бюро исполкома РФС на заседании 1 апреля приняло решение приостановить все футбольные соревнования в стране минимум до 31 мая
17 марта РФС объявлял о приостановке всего футбола до 10 апреля. Новое решение, как пояснили в союзе, обусловлено невозможностью проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса.
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сейчас базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны.
«Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. (...) Таким образом, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
В свою очередь президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что досрочного завершения чемпионата не планируется.
«На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях», — отметил Прядкин, слова которого приводит пресс-служба лиги.
Ранее Премьер-лига была приостановлена после 22-го тура. В турнирной таблице с отрывом в 9 очков лидирует «Зенит».
Как писали Юга.ру, на прошлой неделе досрочно завершила сезон из-за пандемии баскетбольная Единая лига ВТБ.
Коронавирус — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса.
На момент выхода новости в мире известно о 921 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровели 192 тыс. человек, умерли 46 тыс. человек. В России количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. На Кубани за последние сутки зарегистровали пять случаев инфицирования COVID-19 — всего их число достигло 22. На лечении находятся 19 пациентов (двух выздоровевших выписали, одна проходит лечение по месту проживания в Москве).
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