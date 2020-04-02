РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая из-за пандемии

Бюро исполкома РФС на заседании 1 апреля приняло решение приостановить все футбольные соревнования в стране минимум до 31 мая

17 марта РФС объявлял о приостановке всего футбола до 10 апреля. Новое решение, как пояснили в союзе, обусловлено невозможностью проведения футбольных матчей в условиях пандемии коронавируса.

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сейчас базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны.

«Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. (...) Таким образом, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

В свою очередь президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что досрочного завершения чемпионата не планируется.

«На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях», — отметил Прядкин, слова которого приводит пресс-служба лиги.