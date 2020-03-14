Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей
В Сочи 15 марта матч против «Краснодара» проведут без зрителей из-за коронавируса
Накануне на заседании комиссии по недопущению распространения инфекции объявили, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи Кондратьев ввел режим повышенной готовности в крае и запретил мероприятия с участием более тысячи человек.
Утром 14 марта пресс-служба Тинькофф РПЛ заявила, что из-за решения губернатора матч 22-го тура «Сочи» — «Краснодар» 15 марта проведут без зрителей. Все изменения будут публиковать на официальном сайте российской премьер-лиги.
Напомним, сейчас в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях введены также в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.