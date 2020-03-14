Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет без зрителей

Краснодарский край

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В Сочи 15 марта матч против «Краснодара» проведут без зрителей из-за коронавируса

Накануне на заседании комиссии по недопущению распространения инфекции объявили, что глава региона поручил ввести запрет на массовые мероприятия. К ночи Кондратьев ввел режим повышенной готовности в крае и запретил мероприятия с участием более тысячи человек.

Утром 14 марта пресс-служба Тинькофф РПЛ заявила, что из-за решения губернатора матч 22-го тура «Сочи» — «Краснодар» 15 марта проведут без зрителей. Все изменения будут публиковать на официальном сайте российской премьер-лиги.

Напомним, сейчас в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях введены также в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Коронавирус РПЛ Сочи ФК «Краснодар» ФК «Сочи»

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