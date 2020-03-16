Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Министерство спорта 16 марта приняло решение отменить на территории страны все международные спортивные мероприятия

Распоряжение ввели в тот же день — 16 марта. Оно будет действовать до особого решения, пишет RT. Также на территории страны временно запретили иностранным спортсменам участвовать (тренерам и специалистам) во всероссийских спортивных событиях.

«Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения», — уточнили в ведомстве.

Ограничения ввели в связи с распространением коронавируса в России. По последним данным, число заболевших выросло до 93 человек.

Коронавирус Министерство спорта РФ

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