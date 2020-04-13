Жители Кубани начали получать СМС с требованием оплатить штраф за нарушение карантина. Это мошенничество

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края 12 апреля предупредил жителей о мошенничестве через СМС

Напомним, 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Затем его продлили до 18 апреля, ослабив при этом некоторые меры. Между тем, в регионе продолжают действовать обязательные правила самоизоляции, при которых выходить на улицу можно только в некоторых случаях. Тем, кто нарушает их, положен штраф.

Накануне в соцсетях распространился скриншот с СМС. В нем сообщается о том, что «согласно геолокации», владелец телефона нарушил «режим карантина».

А еще:

«Вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН №168-322 от 10-04-2020 года в размере 4000 рублей на номер Теле2», — написано в сообщении [пунктуация и орфография автора сохранены — Юга.ру].

В СМС уточнили, что штраф можно оплатить в любом терминале сотовой связи. В случае неоплаты в течение 24 часов против абонента пообещали возбудить уголовное дело.

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12 апреля в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края рассказали о том, что это мошенничество:
«Протокол о правонарушении могут составить только уполномоченные сотрудники полиции и органов государственной власти при фиксировании самого нарушения в соответствии с действующим законодательством».

В штабе попросили быть бдительными. В случае, если вас обманули или вы стали свидетелями мошенничества, звоните по телефону 02 (102 с мобильного).

Карантин Коронавирус Мошенничество

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