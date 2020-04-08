Жителям Адыгеи разрешили пасти скот и торговать овощами из киосков возле рынков

В Майкопе с 7 апреля разрешили возобновить работу закрытых из-за коронавируса продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков

В конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, со временем список расширялся — в республике запретили ярмарки выходного дня и закрыли рынки. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 апреля усилил ограничительные меры: всем жителям республики запретили без необходимости покидать свои дома, в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортные средства.

6 апреля региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса решил, что строгие ограничения не будут смягчать до 12 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Вместе с тем принято решение о послаблении ограничений для личных подсобных хозяйств, если они будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. В минсельхозе Адыгеи сообщили, что с 7 апреля разрешается выгонять скот на пастбища, вывозить пасеки в места произрастания медоносов, обрабатывать земельные участки. Однако добраться до них можно только с пропусками. Для реализации сельхозпродукции в Адыгее разрешили возле рынков открыть ларьки и киоски, торгующие овощами. Решение об этом должны принимать муниципалитеты с учетом рекомендаций санитарных врачей индивидуально по каждому поселению, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.