Жителям Адыгеи разрешили пасти скот и торговать овощами из киосков возле рынков
В Майкопе с 7 апреля разрешили возобновить работу закрытых из-за коронавируса продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков
В конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, со временем список расширялся — в республике запретили ярмарки выходного дня и закрыли рынки.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 3 апреля усилил ограничительные меры: всем жителям республики запретили без необходимости покидать свои дома, в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортные средства.
6 апреля региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса решил, что строгие ограничения не будут смягчать до 12 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Вместе с тем принято решение о послаблении ограничений для личных подсобных хозяйств, если они будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
В минсельхозе Адыгеи сообщили, что с 7 апреля разрешается выгонять скот на пастбища, вывозить пасеки в места произрастания медоносов, обрабатывать земельные участки. Однако добраться до них можно только с пропусками.
Для реализации сельхозпродукции в Адыгее разрешили возле рынков открыть ларьки и киоски, торгующие овощами. Решение об этом должны принимать муниципалитеты с учетом рекомендаций санитарных врачей индивидуально по каждому поселению, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
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В мэрии Майкопа отметили, что продуктовые магазины, расположенные по периметрам рынков, возобновят свою работу 8 апреля. Речь идет только о тех торговых объектах, которые реализуют продовольственные товары и имеют единственный вход с внешней стороны рынков на прилегающую улицу. Кроме того, продолжат работу все отдельно стоящие овощные магазины республиканской столицы. Крупные рынки должны исполнить требования Роспотребнадзора по обеспечению санитарных требований, после чего будет приниматься решение об их открытии, добавили в пресс-службе Главы Адыгеи.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В России к 8 апреля COVID-19 выявили у 8,6 тыс. жителей 81 региона, умерли 63 человека. В Адыгее к 7 апреля госпитализировали 19 человек с подозрением на коронавирус, еще у 13 пациентов диагноз подтвержден.
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