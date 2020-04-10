В Адыгее планируют открыть рынки и некоторые межмуниципальные маршруты

Краснодарский край

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Власти Адыгеи с 13 апреля собираются начать снимать карантинные ограничения и открыть некоторые предприятия

В конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, со временем список расширялся — в него вошли ярмарки выходного дня и закрыли рынки. С 3 апреля в регионе людям запретили покидать места проживания без особой причины, позже ограничения продлили до 12 апреля.

Оперштаб Адыгеи 9 апреля рассказал о планах с 13 апреля открыть крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. При этом все организации должны будут выполнять дополнительные требования Роспотребнадзора. Кроме того, в республике хотят открыть обрабатывающие производства, строительные базы, карьеры, ряд предприятий строительной и дорожной отрасли.

На заседании уточнили, что в стандарт работы включили мероприятия по предупреждению распространения коронавируса с занесением результатов их выполнения в чек-лист. Они касаются состояния здоровья сотрудников, использования индивидуальных средств защиты и дезинфекции, соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метров.

Для работы такси и общественного транспорта вводятся дополнительные санитарные требования. По информации минстроя Адыгеи, составлен список из 58 транспортных организаций. Совместно с предприятиями-перевозчиками разработан лист контроля для выполнения требований Роспотребнадзора. Если все условия выполнят, то с 11 апреля запустят пять межмуниципальных маршрутов:

  • Майкоп — Тульский;
  • Майкоп — Хаджох;
  • Майкоп — Кужорская;
  • Майкоп — Табачный;
  • Майкоп — Гиагинская.

Однако автобусы пока будут ездить в сокращенном режиме: с 6:30 до 10:30 и с 17:00 до 20:00.

Напомним, с 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков.

К 10 апреля в Адыгее с подозрением на коронавирус госпитализировано 47 человек, у 20 из них диагноз подтвержден.

Карантин Коронавирус Майкоп

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