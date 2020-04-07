В Адыгее выписали первого пациента, которого вылечили от коронавируса
Из больницы Адыгеи 6 апреля выписали первого заболевшего коронавирусом, состояние здоровья зараженных не вызывает опасений
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним.
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Сейчас всех больных коронавирусом принимает Адыгейская республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных коронавирусом. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в республике 17 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, еще у 14 пациентов диагноз подтвержден.
«Первый заболевший пациент выздоровел. Сейчас ждем повторное подтверждение анализов еще двух пациентов, и они будут выписаны из больницы. Только у нескольких пациентов сегодня наблюдается средняя степень тяжести заболевания, но с положительной динамикой. У всех остальных болезнь протекает в легкой форме», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил, что уже подготовлен приказ, по которому больных с легкой формой заболевания будут лечить амбулаторно при условии соблюдения жестких требований — человек должен находиться в доме один, без контактных лиц.
Кроме того, в республике заработал обсерватор: 6 апреля туда поместили одного человека, который прибыл из Украины. Также здесь будут размещаться люди, которые должны быть на карантине, но не имеют возможности самоизолироваться. В муниципалитетах определили спецмашины для перевозки таких граждан.
В случае ухудшения ситуации в Майкопской горбольнице подготовили 180 мест, в больнице поселка Энем — 100 мест. До конца следующей недели 70% больничных мест оборудуют системами подачи кислорода, сообщил глава Адыгеи. Власти закупили новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен также профинансировал для Энемской больницы закупку четырех аппаратов ИВЛ.
Как писали Юга.ру, 2 апреля глава Адыгеи заявил, что в республике для борьбы с пандемией на 104 млн рублей увеличат расходы на здравоохранение. Из федерального бюджета медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей на стимулирующие выплаты.
В Адыгее продолжает действовать режим самоизоляции, который 3 апреля был ужесточен. Всем жителям республики запретили покидать свои дома. Передвигаться на транспорте по населенным пунктам можно будет только по спецпропускам.
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