В Адыгее выписали первого пациента, которого вылечили от коронавируса

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. В Адыгее первого заболевшего выявили 25 марта. Это был житель республики, прибывший из Москвы. Молодой человек при первых симптомах заболевания обратился к врачам, его изолировали и отработали круг лиц, контактировавших с ним.

Сейчас всех больных коронавирусом принимает Адыгейская республиканская инфекционная больница. Там отвели 150 мест для инфицированных коронавирусом. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в республике 17 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, еще у 14 пациентов диагноз подтвержден.

«Первый заболевший пациент выздоровел. Сейчас ждем повторное подтверждение анализов еще двух пациентов, и они будут выписаны из больницы. Только у нескольких пациентов сегодня наблюдается средняя степень тяжести заболевания, но с положительной динамикой. У всех остальных болезнь протекает в легкой форме», — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил, что уже подготовлен приказ, по которому больных с легкой формой заболевания будут лечить амбулаторно при условии соблюдения жестких требований — человек должен находиться в доме один, без контактных лиц.

Кроме того, в республике заработал обсерватор: 6 апреля туда поместили одного человека, который прибыл из Украины. Также здесь будут размещаться люди, которые должны быть на карантине, но не имеют возможности самоизолироваться. В муниципалитетах определили спецмашины для перевозки таких граждан.