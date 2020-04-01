В Адыгее отменили ярмарки выходного дня и закрыли непродовольственные, цветочные и авторынки

В Адыгее с 1 апреля запретили проведение ярмарок выходного дня из-за ситуации с коронавирусом

Такое решение приняли 31 марта на заседании оперативного штаба Адыгеи. Напомним, на прошлой неделе из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, гостиницам поручили приостановить бронь, а заведениям общепита — прием посетителей. Почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию, а с 31 марта в Майкопе перестали ходить троллейбусы. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.

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Со 2 апреля и до особого распоряжения в Адыгее не будут работать рынки и ярмарки выходного дня. Главный санитарный врач республики Сергей Завгородний 31 марта на заседании оперштаба заявил, что ярмарки и рынки являются местами массового скопления людей и могут быть источником распространения вирусной инфекции. Министр экономического развития и торговли Адыгеи Геннадий Митрофанов уточнил, что все продовольственные магазины работают в обычном режиме. В республике создали необходимый товарный запас продуктов. На социально значимую группу товаров по 52 наименованиям проводится ежедневный мониторинг цен. Дефицита продукции не зафиксировано.