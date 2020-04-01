В Адыгее отменили ярмарки выходного дня и закрыли непродовольственные, цветочные и авторынки
В Адыгее с 1 апреля запретили проведение ярмарок выходного дня из-за ситуации с коронавирусом
Такое решение приняли 31 марта на заседании оперативного штаба Адыгеи. Напомним, на прошлой неделе из-за коронавируса в республике закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака, гостиницам поручили приостановить бронь, а заведениям общепита — прием посетителей.
Почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию, а с 31 марта в Майкопе перестали ходить троллейбусы. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры: всем жителям республики независимо от возраста порекомендовали не выходить из дома без необходимости.
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Со 2 апреля и до особого распоряжения в Адыгее не будут работать рынки и ярмарки выходного дня. Главный санитарный врач республики Сергей Завгородний 31 марта на заседании оперштаба заявил, что ярмарки и рынки являются местами массового скопления людей и могут быть источником распространения вирусной инфекции.
Министр экономического развития и торговли Адыгеи Геннадий Митрофанов уточнил, что все продовольственные магазины работают в обычном режиме. В республике создали необходимый товарный запас продуктов. На социально значимую группу товаров по 52 наименованиям проводится ежедневный мониторинг цен. Дефицита продукции не зафиксировано.
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Как писали Юга.ру, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ухудшении ситуации с COVID-19, когда за 12 дней число заболевших увеличилось с 121 тыс. до 381 тыс. человек. После заявления ВОЗ президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома.
На момент выхода новости в мире известно о 861,3 тыс. заболевших, выздоровело 178,7 тыс. человек, умерло 42,3 тыс. зараженных. Число инфицированных в России достигло 2 тыс. 777 человек, 24 из них умерли.
Сейчас с подозрением на коронавирус в Адыгее выявлено 14 человек, из них у 4 диагноз подтвердился. Большинство из этих людей связаны с контактами с зараженными, которые прибыли из Москвы.
Минздрав Адыгеи 30 марта опубликовал обращение врачей к населению с просьбой соблюдать меры профилактики коронавируса. В нем медики заявили, что имбирь не обладает лечебными свойствами против инфекции.
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