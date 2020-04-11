На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек. Среди заболевших — двухлетний ребенок

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского крае 11 апреля сообщил о 13 новых случаях коронавируса в регионе

В России к 11 апреля за сутки выявили 1 тыс. 667 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 12 заболевших, выздоровели 250 пациентов. Всего на сегодняшний день коронавирус обнаружили у 13 тыс. 584 человек в 82 регионах России.

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По данным оперштаба Москвы, среди заболевших за сутки 13 случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Краевой оперштаб подтверил эту информацию. Сообщается, что один заболевший вернулся из Азербайджана, остальные 12 человек ранее контактировали с зараженными COVID-19.

Семь случаев коронавируса были зафиксированы в Сочи, четыре в Туапсе, один в Краснодаре и один в Геленджике.

Возраст пациентов — от 2 до 59 лет. Двухлетний ребенок с коронавирусом был выявлен в Туапсе, еще один несовершеннолетний, 14-летний подросток, заболел в Геленджике. Из 13 зараженных коронавирусом шесть женщин.

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Таким образом, по состоянию на 11 апреля, в Краснодарском крае зарегистрировали 138 случаев заболевания коронавирусом. Один мужчина и две женщины скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. У 39 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести. 25 пациентов выписано с выздоровлением.

Всего в медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились 846 жителей региона, в том числе 133 ребенка. В стационарах лечатся 304 человека, из них 37 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства наблюдается 3 тыс. 450 человек. В обсерваторах находятся 176 человек — 41 человек в Краснодаре и 135 человек в Сочи.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проведено 19 тыс. 674 теста на коронавирус.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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