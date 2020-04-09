Отцу экс-сенатора Арашукова предъявили окончательное обвинение. Из него пропало хищение газа на 32 млрд рублей

Отцу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Раулю Арашукову в апреле предъявили обвинение в окончательной редакции

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации, его арестовали, а позже суд отстранил его от должности. Мужчине сразу предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Накануне стало известно о вынесении обвинения в окончательно редакции. В него добавились два эпизода превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ). В один день с Рауфом Арашуковым в петербургском офисе «Газпрома» задержали отца сенатора Рауля Арашукова. Он стал фигурантом одного дела — о хищении газа на 30 млрд рублей. Тогда отмечалось, что ему не инкриминируют убийства, в рамках расследования которых задержали сына.

Адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк рассказал «Интерфаксу», что окончательное обвинение занимает 300 листов и в нем нет упоминания мошенничества с газом на 32 млрд рублей, что юристу подтвердил и следователь. При этом мужчине предъявили обвинение в убийстве, в котором, по первоначальной версии, был замешан только его сын. Теперь следствие считает, что Арашуков-старший давал указание. Кроме ст. 105 УК РФ (Убийство), в материалах дела остались ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества) и несколько эпизодов по ст. 160 УК РФ (Растрата). По словам адвоката, сбор доказательств по делу завершен, сейчас защита продолжает знакомиться с результатами проведенных экспертиз. Сам Арашуков вину не признает. Напомним, по первоначальной версии следствия, Арашуков-старший создал преступное сообщество для махинаций с газом ПАО «Газпром», откуда за несколько лет похитил более чем на 30 млрд рублей. Также мужчина фиктивно трудоустроил дочь и жену в одном из газовых предприятий Ставрополья, где они получили более 15 млн зарплаты. Кроме того, следствие обвинило отца экс-сенатора в присвоении и растрате более 775 млн рублей.