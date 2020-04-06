«Постарайтесь получить от этого удовольствие». Космонавты дали советы россиянам, находящимся на самоизоляции

Космонавты Андрей Борисенко и Олег Котов, которые провели на МКС более 860 суток на двоих, дали советы, как справиться с изоляцией

Напомним, на Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителям выписывают штрафы. Изначально карантин объявлялся до 5 апреля, но власти решили продлить его до 12 апреля.

Российские космонавты Андрей Борисенко и Олег Котов, которые провели на МКС более 860 суток, рассказали RT, чем занимались в свободное время в космосе, и дали советы россиянам, чем занять себя во время самоизоляции и карантина.

Как признались космонавты, изоляция проходит легче и незаметнее, если человек занят делом: это самое главное лекарство от депрессии и уныния. При этом не обязательно заниматься только уборкой и работой, можно читать книги, общаться с близкими.

«Мои родители живут в Санкт-Петербурге, но это не мешает нам устраивать сеансы видеосвязи, во время которых мы просто общаемся, вместе пьем чай и показываем вид из окна», — рассказал 55-летний космонавт Андрей Борисенко.

По его словам, больше всего во время изоляции ему не хватает физических нагрузок. «Но опять же, даже в домашних условиях, если есть желание, себя можно нагрузить. Можно поотжиматься от пола. Если у кого-то дома есть тренажеры, то вполне можно их использовать. Или хотя бы просто наматывать круги по своей комнате или кухне», — предложил Борисенко.

54-летний космонавт Олег Котов рассказал, как справиться с психологической усталостью от нахождения с людьми продолжительное время. «Есть такой метод приватности: заизолироваться еще больше, чтобы побыть наедине с самим собой. У каждого космонавта и астронавта на борту космической станции есть своя каюта, где есть возможность почитать, побыть в одиночестве, не общаясь друг с другом. Все это знают. Это такое правило. Если человек залетел к себе в каюту, закрыл дверь, никто к нему не ломится с вопросом, будет ли он обедать, или с какими-то техническими вопросами», — объяснил Котов.

Тем, кому тяжело сидеть дома, космонавт предложил найти положительные моменты в изоляции. «Не замыкайтесь в себе, не смотрите постоянно новости, не ищите там только что-то отрицательное. Все не так плохо. То, что мы делаем, — это правильно. Мы помогаем друг другу. Это совершенно необходимо, чтобы снизить распространение вируса. Мы делаем нужное дело. Постарайтесь получить от этого еще и удовольствие», — заключил Котов.