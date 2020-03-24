Космонавты считают, что на время пандемии коронавируса МКС — самое безопасное место
Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NАSА Кристофер Кэссиди 23 марта прокомментировали ситуацию с коронавирусом на Земле
Экипаж предстоящей экспедиции на МКС 24 марта отправился на космодром Байконур. Перед полетом космонавты записали видеообращение, в котором прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса на Земле. Они посоветовали гражданам сохранять спокойствие и соблюдать меры по предупреждению распространения инфекции.
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Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди выразили надежду на скорейшее снижение заболеваемости, открытие границ между странами и отмену карантинов. Людям, остающимся на Земле, космонавты пожелали здоровья и удачи.
«Мы уезжаем на Байконур в хорошем настроении и полные оптимизма. Хотя выполнение космических полетов всегда связывается с особым риском, мы понимаем, что МКС в ближайшие несколько месяцев будет самым безопасным местом», — сказал Иванишин.
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Видеообращение экипажа опубликовали на YouTube-канале Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, сообщил телеканал «360».
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Как писали Юга.ру, ранее ситуацию с коронавирусом прокомментировал Дед Мороз. Он призвал граждан объединиться, чтобы не дать вирусам распространиться, и напомнил, что всем следует мыть и дезинфицировать руки, стараться не трогать лицо, использовать маски, воздержаться от поездок в другие регионы и страны, а также от посещения общественных мест.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. Сейчас известно о 438 случаях заражения в России, пять из них зарегистрированы в Краснодарском крае. На момент публикации новости известно о более 387,3 тыс. зараженных в мире. Умерли 16,7 тыс. человек, выздоровели 102 тыс. зараженных.
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