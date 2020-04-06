Кондратьев пообещал разрешить кубанцам выходить из дома, если не будет всплесков заболеваемости коронавирусом

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, с тех пор число инфицированных в мире только растет. В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения, всего в 80 субъектах страны зарегистрировано 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. В Краснодарском крае заболели 50 человек, из них 11 случаев выявили за последние сутки.

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. 5 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил , что карантинный режим в регионе продлят до 12 апреля. В регионе ввели систему спецпропусков для транспорта, а на въездах в Краснодар начали проверять прописку. Кроме того, 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

«Если мы сможем сохранить такую эпидобстановку до 10 апреля, у нас не будет всплесков, тогда с 00:00 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований будет снят. Но между муниципальными образованиями запрет будет сохранен, потому что режим карантина будет действовать. Результат карантина очень серьезный, он налицо. По факту 50 человек всего инфицировано на 6,5-миллионную Кубань», — заявил 6 апреля Кондратьев.

На совещании по вопросу поддержки экономической и социальной стабильности на территории Кубани в период ограничительных мероприятий глава региона объяснил, что запрет на передвижение — это вынужденная мера. По его словам, с 25 марта по 2 апреля в край въехало больше 600 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Проверять водителей и пассажиров на коронавирус невозможно, поэтому власти решили максимально ограничить движение, объяснили в пресс-службе администрации края.