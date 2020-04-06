На Кубани на 80% сократился пассажиропоток во время карантина
В Краснодарском крае к 5 апреля авиасообщение и железнодорожные перевозки сократились на 80%
В 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. 5 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что карантинный режим в регионе продлят до 12 апреля. В регионе ввели систему спецпропусков для транспорта, а на въездах в Краснодар начали проверять прописку. Кроме того, 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.
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Власти Кубани сообщили, что по данным на 5 апреля в регион въезжает в три раза меньше людей, чем выезжает. Введение карантина и ограничение движения транспорта позволит сократить количество завозных случаев коронавируса и распространения инфекции внутри региона, предположили в пресс-службе администрации края
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани рассказали, что за время карантина территорию края покинули более 5,7 тыс. человек. Из них 2 тыс. 695 уехали на железнодорожном транспорте и 3 тыс. 81 человек — с помощью авиасообщения.
На момент выхода новости официально известно о 39 случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае. В России по состоянию на 5 апреля COVID-19 заразились 5 тыс. 389 человек. Всего в мире инфицировано 1 млн 275 тыс. человек, из них 69,4 тыс. скончались, выздоровели 264,7 тысяч.
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