На Кубани на 80% сократился пассажиропоток во время карантина

В Краснодарском крае к 5 апреля авиасообщение и железнодорожные перевозки сократились на 80%

В 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. 5 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил , что карантинный режим в регионе продлят до 12 апреля. В регионе ввели систему спецпропусков для транспорта, а на въездах в Краснодар начали проверять прописку. Кроме того, 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

Власти Кубани сообщили, что по данным на 5 апреля в регион въезжает в три раза меньше людей, чем выезжает. Введение карантина и ограничение движения транспорта позволит сократить количество завозных случаев коронавируса и распространения инфекции внутри региона, предположили в пресс-службе администрации края

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани рассказали, что за время карантина территорию края покинули более 5,7 тыс. человек. Из них 2 тыс. 695 уехали на железнодорожном транспорте и 3 тыс. 81 человек — с помощью авиасообщения.