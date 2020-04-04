В Геленджике у 8 человек выявили коронавирус

Администрация Геленджика 4 апреля сообщила, что у восьми человек с подозрением на коронавирус подтвердился диагноз

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно о первом зараженном COVID-19 в Краснодарском крае. А 19 марта в Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на коронавирус (позже анализ подтвердился ). Сообщалось, что медики нашли всех, кто контактировал с зараженным — это 14 человек, из них 3 человека изолировали в боксы, 11 оставались на карантине. 26 марта в администрации Геленджика сообщили, что на курорте проверили на коронавирус 176 человек, которые должны были находиться на самоизоляции, и выяснилось, что 17 из них нарушали режим карантина.

Утром 4 апреля главный оперштаб сообщил, что число зараженных COVID-19 в России достигло 4 тыс. 731 человек, при этом в Краснодарском крае новых случаев инфицирования не выявили.

По данным администрации краснодарского края на утро 4 апреля, в регионе проверили на коронавирус 13 тыс. 573 человека, 39 из них оказались инфицирвоаны. Еще по 27 анализам получен предварительно положительный результат.

В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 595 человек, в том числе 106 детей. В стационарах лечатся 253 больных, среди которых 76 детей. Состояние двух пациентов тяжелое. На карантине в крае находятся 5 тыс. 187 жителей региона, в обсерваторах оказались 64 человека — 53 в Сочи и 11 в Краснодаре, их состояние удовлетворительное.