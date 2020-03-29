В Геленджике, Анапе и Новороссийске через мегафоны начали призывать людей сидеть дома
29 марта жители Геленджика, Анапы и Новороссийска обратили внимание на системы оповещения, в которых людей просят ограничить нахождение на улице и вернуться домой
29 марта в соцсетях появились видео из Новороссийска, Геленджика и Анапы, в них жителей и гостей курортов просят вернуться домой из-за коронавируса.
В Анапе обращение о мерах профилактики в связи с распространением кинфекции включили через динамики на набережной:
«Соблюдайте режим. Не посещайте общественные места, не собирайтесь группами. При острой необходимости выйти на улицу минимизируйте контакты с людьми, воздержитесь от объятий и рукопожатий, соблюдайте дистанцию 1,5 метра».
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В Геленджике и Новороссийске на улицы выехала спецтехника со спецобращением через громкоговорители.
«Убедительная просьба вернуться домой, покинуть набережную, не посещать общественные места и соблюдать самоизоляцию», — сообщили через усилитель голоса из машины санитарного патруля в Геленджике.
Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами на период нерабочей недели ограничили сообщение.
Кроме того, после заявления президента глава Сочи Алексей Копайгородский обратился к туристам с просьбой не приезжать в город. С аналогичной просьбюой выступил мэр Анапы, а мэр Геленджика призвал горожан сидеть дома.
На момент публикации новости известно о 684 тыс. зараженных. Выздоровели 141,7 тыс. человек, скончались 30,8 тыс. заболевших. Число зараженных в России 29 марта достигло 1 тыс. 534 человек, четверо умерли. В Краснодарском крае за последние сутки новых случаев заражения не зарегистрировано, сейчас их по-прежнему девять.
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