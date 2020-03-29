В Геленджике, Анапе и Новороссийске через мегафоны начали призывать людей сидеть дома

29 марта жители Геленджика, Анапы и Новороссийска обратили внимание на системы оповещения, в которых людей просят ограничить нахождение на улице и вернуться домой

29 марта в соцсетях появились видео из Новороссийска, Геленджика и Анапы, в них жителей и гостей курортов просят вернуться домой из-за коронавируса. В Анапе обращение о мерах профилактики в связи с распространением кинфекции включили через динамики на набережной:

«Соблюдайте режим. Не посещайте общественные места, не собирайтесь группами. При острой необходимости выйти на улицу минимизируйте контакты с людьми, воздержитесь от объятий и рукопожатий, соблюдайте дистанцию 1,5 метра».

В Геленджике и Новороссийске на улицы выехала спецтехника со спецобращением через громкоговорители. «Убедительная просьба вернуться домой, покинуть набережную, не посещать общественные места и соблюдать самоизоляцию», — сообщили через усилитель голоса из машины санитарного патруля в Геленджике.