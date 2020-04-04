Зараженных коронавирусом в России за сутки стало больше на 582 человека

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 4 апреля сообщил новые данные по числу заболевших COVID-19 в стране

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 2 апреля число зараженных превысило 1 млн человек во всем мире.

В России накануне было известно о 4 тыс. 149 больных COVID-19 (+601 новый случай за сутки), а к 4 апреля в 32 регионах страны выявили 582 инфицированных, 9 пациентов умерли, 52 человека выздоровели. По данным оперштаба, больше всего новых зараженных — в Москве (434) и Московской области (49), а также в Санкт-Петербурге (15). Еще 3 зараженных — в Чечне, 2 — в Адыгее. 1 — в Северной Осетии.

Всего в России зарегистрирован 4 тыс. 731 случай коронавируса в 78 регионах, скончались 43 человека, выздоровели 333 пациента.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а 2 апреля он сообщил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. С 31 марта по 5 апреля в Краснодарском крае введен карантин, который предусматривает, что людям нельзя выходить на улицу, кроме как в продуктовый магазин или аптеку, чтобы выгулять собаку, навестить пожилого родственника или добраться до работы. На Кубани действуют системы пропусков для пешеходов и транспорта (передвижение внутри населенных пунктов, по краю и для транзитного проезда по региону).