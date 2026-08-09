Конвейер смерти доктора Кристмана. История нациста, ответственного за убийства тысяч людей во время оккупации Краснодара

9 августа 1942 года немецкие войска вошли в Краснодар. Вместе с ними в город прибыла зондеркоманда СС 10а — карательное подразделение, созданное для уничтожения «нежелательных» людей на оккупированных территориях. За следующие полгода от рук ее бойцов погибли тысячи краснодарцев — расстрелянные, задушенные в газвагенах, замученные на допросах. Возглавлял это подразделение штурмбаннфюрер Курт Кристман. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает историю нациста, чьи преступления на Кубани стали предметом первого в истории открытого суда над пособниками фашизма. Однако самого Кристмана настоящее правосудие так и не настигло. В августе 2025 года Юга.ру опубликовали подробный материал об оккупации краевой столицы — «186 дней страха. Хроники нацистской оккупации Краснодара». В нем мы рассказали о том, как город жил под немецкой властью с 9 августа 1942 по 12 февраля 1943 года. Портрет преступника Курт Эмиль Генрих Кристман родился 1 июня 1907 года в Мюнхене, в семье муниципального чиновника. Мюнхен начала 1920-х был городом, где зарождался нацизм, — и подросток из чиновничьей семьи оказался втянут в его орбиту раньше, чем большинство немцев вообще узнали имя Гитлера. К юношеским отрядам штурмовиков Кристман примкнул в тринадцать лет, а в шестнадцать уже участвовал в «Пивном путче» — неудавшейся попытке Гитлера захватить власть в Баварии в ноябре 1923 года. В 1933 году он вступил в НСДАП, год спустя защитил докторскую диссертацию по юриспруденции. Сочетание ученой степени и фанатичной преданности режиму определило его карьеру: руководство СС видело в нем образцового нациста. С приходом партии к власти Кристман получил пост в гестапо, быстро дослужился до штурмбаннфюрера, а с началом войны на Восточном фронте оказался в системе айнзацгрупп — главном инструменте массового уничтожения мирного населения СССР. Перед нападением на Советский Союз руководство СС сформировало четыре оперативные группы — айнзацгруппы, от A до D. Каждая насчитывала 800–1200 человек: сотрудники СС, СД, гестапо, полиции. Группы двигались вслед за вермахтом, но подчинялись Главному управлению имперской безопасности. Их задача формулировалась эвфемизмами — «обеспечение безопасности тыла», — а на практике означала массовое уничтожение евреев, цыган, коммунистов, партизан, военнопленных. Каждая группа делилась на зондеркоманды и айнзацкоманды по 70–120 человек. Айнзацгруппа D была приписана к 11-й армии вермахта и отвечала за южную Украину, Крым и Кавказ. Летом 1942 года она двинулась на Кубань. Зондеркоманда 10а была одним из ее подразделений. В июле 1942 года командование ею принял Курт Кристман. Доктор права с двадцатилетним нацистским стажем получил в распоряжение отлаженную машину убийств — и повел ее на юг России, где он дослужился до звания оберштурмбаннфюрера. Кровавый маршрут по югу России География преступлений Кристмана — это география Краснодарского края и соседних регионов. Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Ейск, Новороссийск — именно по этим городам в 1942–1943 годах прошла зондеркоманда 10а.

Немецкие солдаты у старого Яблоновского моста, осень 1942 года © Фото с сайта myekaterinodar.ru

Первым крупным преступлением Кристмана на посту командира стала расправа в Ростове-на-Дону. Город был взят немцами 24 июля 1942 года, после чего оккупационные власти издали приказ о регистрации всех евреев с четырнадцати лет. 5–6 августа советские военнопленные под дулами автоматов вырыли глубокие рвы в Змиевской балке — овраге на окраине города — и были расстреляны на месте. Затем к балке начали сгонять еврейское население — группами по 200–300 человек, под предлогом «переселения». За несколько дней было убито около 27 тысяч человек — это крупнейшее место массового уничтожения евреев на территории России. Из Ростова зондеркоманда двинулась на юг. С августа 1942 года Кристман обосновался в оккупированном Краснодаре, возглавив местное отделение гестапо. Краснодар под пятой зондеркоманды С первых дней оккупации в Краснодаре была выстроена система террора: гестапо с допросными подвалами, оккупационная полиция с привлечением местных коллаборационистов, концлагеря для военнопленных. Но самым страшным инструментом стали газвагены. Газваген — это крытый грузовой фургон с герметично закрывающимися дверями и двойными стенками. На бортах были нарисованы фальшивые окна. Через отверстие в полу в кузов подавались выхлопные газы работающего двигателя. Людей раздевали, загоняли внутрь — по 60–80 человек за раз — и запирали. Машина стояла несколько минут с включенным мотором, затем медленно двигалась на окраину города, в район Чистяковской рощи, где тела сбрасывали в противотанковый ров.

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Газвагены применялись нацистами и прежде, но именно в Краснодаре их использование было поставлено на конвейер. В душегубках погибло около семи тысяч краснодарцев — больше половины всех жертв оккупации. Фургоны подгоняли к рынкам и людным перекресткам и набивали первыми попавшимися людьми — без допроса и без разбора. В них загоняли арестованных гестапо, пациентов городской больницы, людей, проживающих в лечебных учреждениях, прохожих, схваченных на облавах. Кристман руководил этим лично. С декабря 1942-го до начала февраля 1943-го он отдавал приказы об уничтожении людей прямо во дворе комендатуры, где стояли газвагены. На мюнхенском суде было доказано, что он собственноручно расстреливал мирных жителей, в том числе матерей с маленькими детьми — чтобы «подать хороший пример подчиненным». Общий итог 186 дней оккупации — более 11 тысяч погибших жителей: 4972 мужчины, 4322 женщины, 2178 детей. После освобождения в 13 точках города были вскрыты ямы с телами. Из 623 жертв, чьи тела были исследованы, 523 погибли из-за удушения угарным газом.

Немецкие солдаты в оккупированном Краснодаре, осень/зима 1942/1943 года © Фото с сайта myekaterinodar.ru

Самое чудовищное преступление зондеркоманды 10а на Кубани произошло в Ейске. Там располагался детский дом, в который были эвакуированы воспитанники Симферопольского интерната для детей-инвалидов — больных костным туберкулезом. К октябрю 1942 года в нем находились около 260 детей от трех до семнадцати лет. 9 октября к зданию подъехали машины. Эсэсовцы осмотрели детей и погрузили их в газвагены. В живых остались немногие — в основном те, кто в тот момент находился на территории подсобного хозяйства. Погибли 214 детей. Их тела обнаружили весной 1943 года в братской могиле у Широчанского хутора — без следов огнестрельных ранений. О существовании газвагенов тогда еще не знали, и поначалу комиссия решила, что детей закопали живыми. В феврале 1943 года, после Сталинградской битвы, вермахт начал отступление с Кавказа. Кристман покинул Краснодар заблаговременно. По пути на запад зондеркоманда 10а провела карательные акции в белорусских деревнях, после чего эсэсовское командование перевело Кристмана на должность начальника гестапо в австрийском Клагенфурте, а затем — в немецком Кобленце. Но главные его преступления уже были совершены — на юге России. Первый в мире судебный процесс над нацистами 14 июля 1943 года в краснодарском кинотеатре «Великан» на улице Красной открылось заседание военного трибунала Северо-Кавказского фронта. Шла война, разворачивалась Курская битва — но в освобожденном пять месяцев назад Краснодаре уже начинался первый в мире открытый процесс над пособниками нацистских оккупантов. Процесс готовился при участии Молотова и Вышинского. Советское руководство стремилось зафиксировать преступления нацизма юридически — для будущего международного трибунала. Перед судом предстали одиннадцать советских граждан, добровольно пошедших на службу к оккупантам и работавших во вспомогательных частях зондеркоманды 10а: участвовавших в облавах, обслуживавших газвагены, расстреливавших арестованных. Процесс проходил с участием адвокатов, свидетелей, судебно-медицинских экспертов. Ни один из осужденных впоследствии не был реабилитирован.

Подсудимые на Краснодарском процессе 1943 года © Скриншот видео с youtube-канала DTA RED

В зале присутствовали советские и иностранные журналисты, писатель Алексей Толстой, процесс освещали Константин Симонов, Илья Эренбург, Леонид Леонов. Съемка велась со звуком — по материалам был смонтирован фильм «Приговор народа». Ключевым свидетелем стал Иван Котов — один из немногих, кому удалось выжить в газвагене. Именно на Краснодарском процессе механизм работы душегубок был впервые подробно описан и задокументирован. Эти материалы затем использовались на Нюрнбергском процессе. Руководителями преступлений были названы генерал-полковник Рихард Руофф и шеф краснодарского гестапо Кристман, однако ни тот, ни другой перед трибуналом не предстал. Как и Кристман, Руофф к этому времени находился далеко от Кубани. 17 июля восемь подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение, трое — к двадцати годам каторжных работ. 18 июля приговор был приведен в исполнение на городской площади — там, где сейчас сквер Дружбы народов, — в присутствии примерно 50 тысяч человек. Побег, Аргентина, богатство — жизнь нациста после войны 4 мая 1945 года Кристман получил фальшивый паспорт на имя Кристофа Крауста. Последующие месяцы он менял занятия: работал фермером, водителем, даже устроился в уголовный розыск при американской администрации в Штутгарте. В 1946 году его разоблачили и поместили в лагерь для интернированных в Дахау, но осенью того же года он бежал.

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