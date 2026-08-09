Конвейер смерти доктора Кристмана. История нациста, ответственного за убийства тысяч людей во время оккупации Краснодара
9 августа 1942 года немецкие войска вошли в Краснодар. Вместе с ними в город прибыла зондеркоманда СС 10а — карательное подразделение, созданное для уничтожения «нежелательных» людей на оккупированных территориях. За следующие полгода от рук ее бойцов погибли тысячи краснодарцев — расстрелянные, задушенные в газвагенах, замученные на допросах. Возглавлял это подразделение штурмбаннфюрер Курт Кристман.
Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает историю нациста, чьи преступления на Кубани стали предметом первого в истории открытого суда над пособниками фашизма. Однако самого Кристмана настоящее правосудие так и не настигло.
В августе 2025 года Юга.ру опубликовали подробный материал об оккупации краевой столицы — «186 дней страха. Хроники нацистской оккупации Краснодара». В нем мы рассказали о том, как город жил под немецкой властью с 9 августа 1942 по 12 февраля 1943 года.
Портрет преступника
Курт Эмиль Генрих Кристман родился 1 июня 1907 года в Мюнхене, в семье муниципального чиновника. Мюнхен начала 1920-х был городом, где зарождался нацизм, — и подросток из чиновничьей семьи оказался втянут в его орбиту раньше, чем большинство немцев вообще узнали имя Гитлера. К юношеским отрядам штурмовиков Кристман примкнул в тринадцать лет, а в шестнадцать уже участвовал в «Пивном путче» — неудавшейся попытке Гитлера захватить власть в Баварии в ноябре 1923 года.
В 1933 году он вступил в НСДАП, год спустя защитил докторскую диссертацию по юриспруденции. Сочетание ученой степени и фанатичной преданности режиму определило его карьеру: руководство СС видело в нем образцового нациста. С приходом партии к власти Кристман получил пост в гестапо, быстро дослужился до штурмбаннфюрера, а с началом войны на Восточном фронте оказался в системе айнзацгрупп — главном инструменте массового уничтожения мирного населения СССР.
Перед нападением на Советский Союз руководство СС сформировало четыре оперативные группы — айнзацгруппы, от A до D. Каждая насчитывала 800–1200 человек: сотрудники СС, СД, гестапо, полиции. Группы двигались вслед за вермахтом, но подчинялись Главному управлению имперской безопасности. Их задача формулировалась эвфемизмами — «обеспечение безопасности тыла», — а на практике означала массовое уничтожение евреев, цыган, коммунистов, партизан, военнопленных. Каждая группа делилась на зондеркоманды и айнзацкоманды по 70–120 человек. Айнзацгруппа D была приписана к 11-й армии вермахта и отвечала за южную Украину, Крым и Кавказ. Летом 1942 года она двинулась на Кубань.
Зондеркоманда 10а была одним из ее подразделений. В июле 1942 года командование ею принял Курт Кристман. Доктор права с двадцатилетним нацистским стажем получил в распоряжение отлаженную машину убийств — и повел ее на юг России, где он дослужился до звания оберштурмбаннфюрера.
Кровавый маршрут по югу России
География преступлений Кристмана — это география Краснодарского края и соседних регионов. Ростов-на-Дону, Таганрог, Краснодар, Ейск, Новороссийск — именно по этим городам в 1942–1943 годах прошла зондеркоманда 10а.
Первым крупным преступлением Кристмана на посту командира стала расправа в Ростове-на-Дону. Город был взят немцами 24 июля 1942 года, после чего оккупационные власти издали приказ о регистрации всех евреев с четырнадцати лет. 5–6 августа советские военнопленные под дулами автоматов вырыли глубокие рвы в Змиевской балке — овраге на окраине города — и были расстреляны на месте. Затем к балке начали сгонять еврейское население — группами по 200–300 человек, под предлогом «переселения». За несколько дней было убито около 27 тысяч человек — это крупнейшее место массового уничтожения евреев на территории России.
Из Ростова зондеркоманда двинулась на юг. С августа 1942 года Кристман обосновался в оккупированном Краснодаре, возглавив местное отделение гестапо.
Краснодар под пятой зондеркоманды
С первых дней оккупации в Краснодаре была выстроена система террора: гестапо с допросными подвалами, оккупационная полиция с привлечением местных коллаборационистов, концлагеря для военнопленных. Но самым страшным инструментом стали газвагены.
Газваген — это крытый грузовой фургон с герметично закрывающимися дверями и двойными стенками. На бортах были нарисованы фальшивые окна. Через отверстие в полу в кузов подавались выхлопные газы работающего двигателя. Людей раздевали, загоняли внутрь — по 60–80 человек за раз — и запирали. Машина стояла несколько минут с включенным мотором, затем медленно двигалась на окраину города, в район Чистяковской рощи, где тела сбрасывали в противотанковый ров.
«Помню, как между Мира и Орджоникидзе в сквере поставили виселицы...»:
Газвагены применялись нацистами и прежде, но именно в Краснодаре их использование было поставлено на конвейер. В душегубках погибло около семи тысяч краснодарцев — больше половины всех жертв оккупации. Фургоны подгоняли к рынкам и людным перекресткам и набивали первыми попавшимися людьми — без допроса и без разбора. В них загоняли арестованных гестапо, пациентов городской больницы, людей, проживающих в лечебных учреждениях, прохожих, схваченных на облавах.
Кристман руководил этим лично. С декабря 1942-го до начала февраля 1943-го он отдавал приказы об уничтожении людей прямо во дворе комендатуры, где стояли газвагены. На мюнхенском суде было доказано, что он собственноручно расстреливал мирных жителей, в том числе матерей с маленькими детьми — чтобы «подать хороший пример подчиненным».
Общий итог 186 дней оккупации — более 11 тысяч погибших жителей: 4972 мужчины, 4322 женщины, 2178 детей. После освобождения в 13 точках города были вскрыты ямы с телами. Из 623 жертв, чьи тела были исследованы, 523 погибли из-за удушения угарным газом.
Самое чудовищное преступление зондеркоманды 10а на Кубани произошло в Ейске. Там располагался детский дом, в который были эвакуированы воспитанники Симферопольского интерната для детей-инвалидов — больных костным туберкулезом. К октябрю 1942 года в нем находились около 260 детей от трех до семнадцати лет. 9 октября к зданию подъехали машины. Эсэсовцы осмотрели детей и погрузили их в газвагены. В живых остались немногие — в основном те, кто в тот момент находился на территории подсобного хозяйства. Погибли 214 детей. Их тела обнаружили весной 1943 года в братской могиле у Широчанского хутора — без следов огнестрельных ранений. О существовании газвагенов тогда еще не знали, и поначалу комиссия решила, что детей закопали живыми.
В феврале 1943 года, после Сталинградской битвы, вермахт начал отступление с Кавказа. Кристман покинул Краснодар заблаговременно. По пути на запад зондеркоманда 10а провела карательные акции в белорусских деревнях, после чего эсэсовское командование перевело Кристмана на должность начальника гестапо в австрийском Клагенфурте, а затем — в немецком Кобленце. Но главные его преступления уже были совершены — на юге России.
Первый в мире судебный процесс над нацистами
14 июля 1943 года в краснодарском кинотеатре «Великан» на улице Красной открылось заседание военного трибунала Северо-Кавказского фронта. Шла война, разворачивалась Курская битва — но в освобожденном пять месяцев назад Краснодаре уже начинался первый в мире открытый процесс над пособниками нацистских оккупантов.
Процесс готовился при участии Молотова и Вышинского. Советское руководство стремилось зафиксировать преступления нацизма юридически — для будущего международного трибунала.
Перед судом предстали одиннадцать советских граждан, добровольно пошедших на службу к оккупантам и работавших во вспомогательных частях зондеркоманды 10а: участвовавших в облавах, обслуживавших газвагены, расстреливавших арестованных. Процесс проходил с участием адвокатов, свидетелей, судебно-медицинских экспертов. Ни один из осужденных впоследствии не был реабилитирован.
В зале присутствовали советские и иностранные журналисты, писатель Алексей Толстой, процесс освещали Константин Симонов, Илья Эренбург, Леонид Леонов. Съемка велась со звуком — по материалам был смонтирован фильм «Приговор народа». Ключевым свидетелем стал Иван Котов — один из немногих, кому удалось выжить в газвагене. Именно на Краснодарском процессе механизм работы душегубок был впервые подробно описан и задокументирован. Эти материалы затем использовались на Нюрнбергском процессе.
Руководителями преступлений были названы генерал-полковник Рихард Руофф и шеф краснодарского гестапо Кристман, однако ни тот, ни другой перед трибуналом не предстал. Как и Кристман, Руофф к этому времени находился далеко от Кубани.
17 июля восемь подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение, трое — к двадцати годам каторжных работ. 18 июля приговор был приведен в исполнение на городской площади — там, где сейчас сквер Дружбы народов, — в присутствии примерно 50 тысяч человек.
Побег, Аргентина, богатство — жизнь нациста после войны
4 мая 1945 года Кристман получил фальшивый паспорт на имя Кристофа Крауста. Последующие месяцы он менял занятия: работал фермером, водителем, даже устроился в уголовный розыск при американской администрации в Штутгарте. В 1946 году его разоблачили и поместили в лагерь для интернированных в Дахау, но осенью того же года он бежал.
Оккупация Краснодара в годы войны:
Под псевдонимом «доктор Ронда» Кристман осел в Билефельде и открыл кафе. В июле 1948 года вместе с женой выехал через Рим в Аргентину — по одному из «крысиных путей», маршрутов, которыми пользовались бежавшие от правосудия нацисты. В Аргентине он участвовал в деятельности организации Kameradenwerk — сети, которая помогала бывшим нацистам за рубежом скрываться от правосудия.
В 1956 году Кристман решил, что опасность миновала, и вернулся в родной Мюнхен — под собственным именем. Занялся торговлей недвижимостью и преуспел настолько, что стал одним из самых богатых людей города. На протяжении 1950-х и 1960-х годов он жил открыто, ни от кого не скрываясь.
Мюнхенский суд 1980 года: запоздалое и мягкое правосудие
С 1960-х годов «охотники за нацистами» предпринимали попытки привлечь Кристмана к ответственности. В 1962 году мюнхенский суд открыл расследование. Оно тянулось почти десять лет. Обвинение предъявили в 1971 году, арестовали — в 1974-м.
После ареста Кристман представил суду справку о тяжелом заболевании, и уголовная палата отказалась начинать разбирательство. Однако сотрудники баварской полиции засняли «тяжелобольного» во время утренних пробежек в мюнхенских парках и купания в собственном бассейне. Справка оказалась фальшивкой.
25 сентября 1980 года — через 38 лет после преступлений — в земельном суде Мюнхена началось слушание. Ключевыми доказательствами стали материалы Краснодарского процесса 1943 года. Защита настаивала, что советским документам доверять нельзя. Сам Кристман заявил, что не знал об уничтожении евреев, а в газвагенах «уничтожались только партизаны и шпионы» — что, по его мнению, являлось «наиболее гуманным способом убийства». При этом он затруднился вспомнить, присутствовал ли лично при убийствах.
19 декабря 1980 года суд признал Кристмана виновным в пособничестве убийству по 30 эпизодам. Суд счел, что Кристман действовал не по собственному побуждению, а как «орудие» режима, а давность преступления является основанием для смягчения. Приговор — десять лет. Даже немецкие СМИ назвали его слишком мягким.
11 ноября 1982 года Федеральный верховный суд ФРГ утвердил приговор. В июле 1984 года университет Эрлангена — Нюрнберга лишил Кристмана докторской степени по праву — той самой. Но и десять лет он не отсидел полностью. 10 декабря 1985 года Кристман был освобожден досрочно. Он вернулся в Мюнхен — в тот самый город, где родился, где вступил в нацистскую партию, где разбогател после войны.
Конвейер снисхождения
Приговор Кристману стал результатом юридической конструкции, которую западногерманские суды применяли к нацистским преступникам на протяжении десятилетий.
В 1958 году на Ульмском процессе — первом крупном деле о нацистских преступлениях по внутреннему немецкому праву — суд установил принцип: «главными исполнителями» преступлений Холокоста являются те, от кого исходили приказы, — Гитлер, Гиммлер, Гейдрих. Все остальные — командиры айнзацгрупп, офицеры гестапо, охранники лагерей — квалифицировались лишь как «пособники» (Gehilfen), «орудия фюрера». Поскольку «главные исполнители» были мертвы, «пособникам» автоматически полагалась пониженная планка наказания.
Именно так суд квалифицировал действия Кристмана. Командир зондеркоманды был признан лишь «пособником» — тем, кто «из-за преданности нацизму убивал не по собственному побуждению». Это исключало пожизненный срок.
Работала и другая лазейка — Befehlsnotstand, «необходимость подчинения приказу»: подсудимый якобы не мог отказаться выполнить приказ без угрозы для собственной жизни. Эта защита использовалась в немецких судах повсеместно, хотя послевоенные исследования показали, что солдаты вермахта и СС не подвергались серьёзным последствиям за отказ участвовать в расстрелах.
Юридическая практика начала меняться лишь в 2011 году, когда мюнхенский суд вынес приговор по делу Джона Демьянюка — бывшего охранника лагеря смерти Собибор. Впервые суд признал, что для обвинения достаточно самого факта службы в лагере уничтожения — без доказательств конкретных эпизодов убийств. Этот прецедент открыл новую волну процессов: перед судом предстали бывшие охранники Освенцима, Штуттгофа, Заксенхаузена. Именно такие возмутительные приговоры, как по делу Кристмана, десятилетиями копили недовольство в обществе и в итоге привели к пересмотру системы, позволявшей командиру карателей считаться лишь «пособником».
4 апреля 1987 года Курт Кристман умер в Мюнхене. Ему было 79 лет.
Об источниках. Основу фактографии по деятельности зондеркоманды 10а и айнзацгруппы D составляет монография Андрея Ангрика «Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943» (2003), а также биографическая глава Вольф-Ульриха Штриттматтера «Kurt Christmann: Sportskanone, Massenmörder, Immobilienmakler» в сборнике «NS-Belastete aus München» (2023). Биографические данные Кристмана сверены со справочником Эрнста Клее «Das Personenlexikon zum Dritten Reich» (2003) и базами данных NS-Dokumentationszentrum München и EHRI.
Материалы Краснодарского процесса 1943 года опираются на стенограмму «Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории гор. Краснодара и Краснодарского края» (1943). Юридический анализ советских открытых процессов основан на статьях, опубликованных на платформе «КиберЛенинка».
Сведения о расправе в Змиевской балке основаны на документах мемориального комплекса и научных публикациях о Холокосте на юге России, в том числе научной статье о «памяти о Холокосте в конкуренции жертв». Тема газвагенов проработана по статье Матиаса Бира «Die Entwicklung der Gaswagen beim Mord an den Juden» (1987) и научной статье Анны Кирзюк «Хватают всех подряд»: газвагены в краснодарских нарративах об оккупации» (2024). Трагедия Ейского детского дома описана по материалам Ейского историко-краеведческого музея и Музея Фелицына.
Послевоенное бегство Кристмана в Аргентину реконструировано с опорой на расследование Уки Гоньи «The Real Odessa: How Perón Brought the Nazi War Criminals to Argentina» (2002). Мюнхенский суд 1980 года описан на основе реестра Justiz und NS-Verbrechen. Контекст юридической практики ФРГ — от Ульмского процесса до прецедента Демьянюка 2011 года — основан на монографиях Хилари Эрл «The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial, 1945–1958» (2009) и Лоуренса Дугласа «The Right Wrong Man» (2016).