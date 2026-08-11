На Кубани владельцам четырех АЗС грозят штрафы за завышение цен на топливо
Краснодарское УФАС возбудило четыре дела в отношении владельцев АЗС, которые завысили стоимость топлива
11 августа пресс-служба краснодарского УФАС сообщила, что ведомство привлечет к ответственности четырех региональных продавцов топлива за необоснованное повышение цен. Это коснется компаний, владеющих АЗС под брендами «Уфимнефть» (ООО МХО «Рассвет»), «Лаба» (ООО «Лаба»), «Южная нефтяная компания» (ООО «Южная нефтяная компания») и «Нефтесфера» (ООО «НК Нефтесфера»).
Ранее антимонопольная служба направила бизнесменам предупреждения о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Однако в установленный срок владельцы заправок не снизили стоимость горючего.
Власти Сочи ограничили продажу бензина и попросили меньше ездить:
Теперь нарушителям грозят штрафы, включая оборотные. В ведомстве отметили, что продолжают мониторить цены на топливо в крае и пресекать «недобросовестные практики».
Напомним, что в начале августа власти Кубани заявили о стабилизации ситуации с топливом в регионе. Однако жители Краснодара и Сочи продолжают жаловаться на очереди на заправках.
Как писали Юга.ру, в России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, от которых давно отказались в мире.
Все материалы по теме: