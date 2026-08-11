На Кубани владельцам четырех АЗС грозят штрафы за завышение цен на топливо

Краснодарское УФАС возбудило четыре дела в отношении владельцев АЗС, которые завысили стоимость топлива

11 августа пресс-служба краснодарского УФАС сообщила, что ведомство привлечет к ответственности четырех региональных продавцов топлива за необоснованное повышение цен. Это коснется компаний, владеющих АЗС под брендами «Уфимнефть» (ООО МХО «Рассвет»), «Лаба» (ООО «Лаба»), «Южная нефтяная компания» (ООО «Южная нефтяная компания») и «Нефтесфера» (ООО «НК Нефтесфера»).

Ранее антимонопольная служба направила бизнесменам предупреждения о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Однако в установленный срок владельцы заправок не снизили стоимость горючего.