На Кубани владельцам четырех АЗС грозят штрафы за завышение цен на топливо

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарское УФАС возбудило четыре дела в отношении владельцев АЗС, которые завысили стоимость топлива

11 августа пресс-служба краснодарского УФАС сообщила, что ведомство привлечет к ответственности четырех региональных продавцов топлива за необоснованное повышение цен. Это коснется компаний, владеющих АЗС под брендами «Уфимнефть» (ООО МХО «Рассвет»), «Лаба» (ООО «Лаба»), «Южная нефтяная компания» (ООО «Южная нефтяная компания») и «Нефтесфера» (ООО «НК Нефтесфера»).

Ранее антимонопольная служба направила бизнесменам предупреждения о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Однако в установленный срок владельцы заправок не снизили стоимость горючего.

Власти Сочи ограничили продажу бензина и попросили меньше ездить:

Теперь нарушителям грозят штрафы, включая оборотные. В ведомстве отметили, что продолжают мониторить цены на топливо в крае и пресекать «недобросовестные практики».

Напомним, что в начале августа власти Кубани заявили о стабилизации ситуации с топливом в регионе. Однако жители Краснодара и Сочи продолжают жаловаться на очереди на заправках.

Как писали Юга.ру, в России разрешили производить и продавать бензин низких экологических классов, от которых давно отказались в мире.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо Торговля Цены Экономика

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