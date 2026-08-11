«Этот механизм практически не работает». Историк Виталий Бондарь — о провале защиты исторического центра Краснодара

Краснодарский край

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  • Краснодар, улица Красная © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Краснодар, улица Красная © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Разработчик проекта охранных границ Краснодара признал, что за семь лет документ не обезопасил историческую застройку

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Виталием Бондарем — одним из разработчиков проекта предмета охраны и границ территории исторического поселения Краснодар.

Бондарь заявил, что механизм защиты, на который он и его коллеги возлагали большие надежды, на практике не работает. Статус исторического поселения, утвержденный в Краснодаре в 2019 году, не обезопасил историческую застройку от посягательств.

По словам историка, при разработке проекта команда провела тотальное натурное исследование: обошла все улицы и кварталы, сделала фотофиксацию, развертки фасадов и видовые раскрытия. Площадь исторического поселения была сокращена с 361 квартала до 114 — на основании реальных показателей сохранности среды.

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Бондарь рассказал, что уже на этапе разработки команда столкнулась с давлением строительного лобби: заказчики проекта пытались диктовать выводы, а один из их представителей угрожал прекратить финансирование. Исследователи завершили работу бесплатно, но оппоненты перехватили промежуточные материалы и представили в управление собственную версию.

«Сносы, разрушения, искажения при реставрации, строительство новоделов, похожих на пряники, — я воспринимаю просто как неизбежность, обусловленную качеством населения и качеством управления им. И вижу свою задачу в том, чтобы фотографировать, описывать, фиксировать — сохранить хотя бы в таком виде для тех, кто будет жить после нас», — заявил Бондарь.

Историк считает, что для возвращения городу его исторического лица необходимо встречное движение — власти должны повернуться к нуждам наследия, а профессиональное сообщество — доверять властям. Ни к тому, ни к другому предпосылок он не видит.

Напомним, что статус исторического поселения Краснодара был утвержден 1 марта 2019 года. В исторические границы вошли 114 кварталов, Всесвятское кладбище, зеленые зоны и площади общей территорией 417 га, 271 объект культурного наследия и 433 объекта ценной градоформирующей застройки. Авторами проекта стали эксперт аналитического центра «Югреставрация» Татьяна Воронина и специалисты Южного филиала Института наследия Виталий Бондарь и Оксана Маркова. Еще в 2018 году Бондарь заявлял, что вся застройка последних 15 лет в центре Краснодара незаконна с точки зрения норм об исторических поселениях.

Виталий Вячеславович Бондарь — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Южного филиала РосНИИ ультурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной академии архитектуры, эксперт Минкультуры РФ, член Союза архитекторов России. Автор множества научных работ, посвященных истории и архитектурному наследию юга России.

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре при реконструкции дома Пятковой обнаружили нарушения.

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