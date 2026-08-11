«Этот механизм практически не работает». Историк Виталий Бондарь — о провале защиты исторического центра Краснодара

Разработчик проекта охранных границ Краснодара признал, что за семь лет документ не обезопасил историческую застройку

По словам историка, при разработке проекта команда провела тотальное натурное исследование: обошла все улицы и кварталы, сделала фотофиксацию, развертки фасадов и видовые раскрытия. Площадь исторического поселения была сокращена с 361 квартала до 114 — на основании реальных показателей сохранности среды.

Бондарь заявил, что механизм защиты, на который он и его коллеги возлагали большие надежды, на практике не работает. Статус исторического поселения, утвержденный в Краснодаре в 2019 году, не обезопасил историческую застройку от посягательств.

Бондарь рассказал, что уже на этапе разработки команда столкнулась с давлением строительного лобби: заказчики проекта пытались диктовать выводы, а один из их представителей угрожал прекратить финансирование. Исследователи завершили работу бесплатно, но оппоненты перехватили промежуточные материалы и представили в управление собственную версию.

«Сносы, разрушения, искажения при реставрации, строительство новоделов, похожих на пряники, — я воспринимаю просто как неизбежность, обусловленную качеством населения и качеством управления им. И вижу свою задачу в том, чтобы фотографировать, описывать, фиксировать — сохранить хотя бы в таком виде для тех, кто будет жить после нас», — заявил Бондарь.

Историк считает, что для возвращения городу его исторического лица необходимо встречное движение — власти должны повернуться к нуждам наследия, а профессиональное сообщество — доверять властям. Ни к тому, ни к другому предпосылок он не видит.

Напомним, что статус исторического поселения Краснодара был утвержден 1 марта 2019 года. В исторические границы вошли 114 кварталов, Всесвятское кладбище, зеленые зоны и площади общей территорией 417 га, 271 объект культурного наследия и 433 объекта ценной градоформирующей застройки. Авторами проекта стали эксперт аналитического центра «Югреставрация» Татьяна Воронина и специалисты Южного филиала Института наследия Виталий Бондарь и Оксана Маркова. Еще в 2018 году Бондарь заявлял, что вся застройка последних 15 лет в центре Краснодара незаконна с точки зрения норм об исторических поселениях.

Виталий Вячеславович Бондарь — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Южного филиала РосНИИ ультурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной академии архитектуры, эксперт Минкультуры РФ, член Союза архитекторов России. Автор множества научных работ, посвященных истории и архитектурному наследию юга России.

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре при реконструкции дома Пятковой обнаружили нарушения.