Клещи возвращаются: пик активности на Кубани ожидается в конце августа — начале сентября

Краснодарский край

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  • © фото с сайта pixabay.com
    © фото с сайта pixabay.com

В Краснодарском крае снова активизируются клещи. С начала сезона от укусов пострадали более 3,4 тыс. человек

11 августа пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что в регионе в конце августа и начале сентября вновь активизируются клещи.

С начала сезона в медицинские учреждения обратились более 3,4 тыс. человек, которых укусили членистоногие. При этом треть пострадавших — дети до 14 лет.

В Краснодарском крае для профилактики укусов проводят химические обработки. На данный момент специалисты обезопасили около 4 тыс. гектаров территории.

Несмотря на предпринимаемые меры, жителям Кубани необходимо соблюдать правила безопасности. Наиболее эффективным способом профилактики считается вакцинация от клещевого энцефалита — заболевание, которое может привести к инвалидности или смерти. В 2026 году в России прививку сделали более 3,5 млн человек.

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Также при прогулках в парке или поездках в лес рекомендуется выбирать закрытую одежду: кофты или рубашки с длинными рукавами, высокие носки и брюки, заправленные в них. Кроме того, стоит использовать репелленты и акарицидные средства для обработки одежды.

При обнаружении клеща на теле необходимо как можно скорее удалить его с помощью пинцета, обработать место укуса антисептиком и обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща рекомендуется поместить в закрытую емкость и сохранить для возможного лабораторного исследования.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае действует высокая активность аллергенов — пыльцы сорняков и злаков.

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