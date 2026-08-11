Клещи возвращаются: пик активности на Кубани ожидается в конце августа — начале сентября

В Краснодарском крае снова активизируются клещи. С начала сезона от укусов пострадали более 3,4 тыс. человек

11 августа пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что в регионе в конце августа и начале сентября вновь активизируются клещи.

С начала сезона в медицинские учреждения обратились более 3,4 тыс. человек, которых укусили членистоногие. При этом треть пострадавших — дети до 14 лет.

В Краснодарском крае для профилактики укусов проводят химические обработки. На данный момент специалисты обезопасили около 4 тыс. гектаров территории.

Несмотря на предпринимаемые меры, жителям Кубани необходимо соблюдать правила безопасности. Наиболее эффективным способом профилактики считается вакцинация от клещевого энцефалита — заболевание, которое может привести к инвалидности или смерти. В 2026 году в России прививку сделали более 3,5 млн человек.