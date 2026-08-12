В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов и другие объекты. Есть пострадавшие

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Обломки беспилотников упали на жилые дома и стройплощадку в Новороссийске

12 августа в 00:14 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе ракетной атаки. В 00:20 ее отменили.

Позже стало известно, что обломки беспилотников упали на территории шести жилых домов, коммерческого здания и строительной площадки. По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также:

Вечером 11 августа в 23:13 из-за угрозы атаки беспилотников движение по Сухумскому шоссе между Новороссийском и Геленджиком временно перекрывали. На данный момент в городе сохраняется угроза атаки БПЛА и безэкипажных катеров и перекрыто движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Суворовской.

Еще один случай падения фрагментов беспилотника произошел в поселке Волна Темрюкского района. Обломки упали во дворе частного дома. Один человек получил травмы.

Как писали Юга.ру, власти Сочи посоветовали страховать жилье и автомобили от повреждений из-за БПЛА.

Новороссийск Происшествия СВО Темрюкский район

Новости

В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов и другие объекты. Есть пострадавшие
«Этот механизм практически не работает». Историк Виталий Бондарь — о провале защиты исторического центра Краснодара
На фоне топливного кризиса на Кубани почти в полтора раза выросли продажи электромобилей с пробегом
В Краснодаре на самокатчиков составили более 2 тыс. протоколов с начала года
Клещи возвращаются: пик активности на Кубани ожидается в конце августа — начале сентября
На Кубани владельцам четырех АЗС грозят штрафы за завышение цен на топливо

Лента новостей

«Аврора», казаки, кактусы
Вчера, 15:15
«Аврора», казаки, кактусы
Кто и зачем прячет на улицах Краснодара маленькие мозаики?
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Вчера, 16:43
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»
Историк Виталий Бондарь — о гибели старого Краснодара, новодельном вранье и государственных мифах
Конвейер смерти доктора Кристмана
9 августа, 09:08
Конвейер смерти доктора Кристмана
История нациста, ответственного за убийства тысяч людей во время оккупации Краснодара

Реклама на сайте