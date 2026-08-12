В Новороссийске обломки БПЛА повредили шесть жилых домов и другие объекты. Есть пострадавшие

Обломки беспилотников упали на жилые дома и стройплощадку в Новороссийске

Позже стало известно, что обломки беспилотников упали на территории шести жилых домов, коммерческого здания и строительной площадки. По предварительным данным, есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

12 августа в 00:14 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе ракетной атаки. В 00:20 ее отменили .

Вечером 11 августа в 23:13 из-за угрозы атаки беспилотников движение по Сухумскому шоссе между Новороссийском и Геленджиком временно перекрывали. На данный момент в городе сохраняется угроза атаки БПЛА и безэкипажных катеров и перекрыто движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до Суворовской.

Еще один случай падения фрагментов беспилотника произошел в поселке Волна Темрюкского района. Обломки упали во дворе частного дома. Один человек получил травмы.