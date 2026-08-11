На фоне топливного кризиса на Кубани почти в полтора раза выросли продажи электромобилей с пробегом

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру
    © Фото Андрея Малеванного, Юга.ру

Их доля в общих продажах автомобилей при этом остается небольшой — 1,1%

7 августа всероссийский автомобильный сайт «Дром» сообщил Юга.ру, что спрос на подержанные электромобили в Краснодарском крае вырос второй месяц подряд: в июле — на 43% к июню, а в июне — на 145% к маю.

Аналитики сайта связывают рост с перебоями в поставках топлива: часть автолюбителей, планировавших обновить машину или купить вторую, стали чаще рассматривать электромобиль как один из вариантов.

  • Лидером продаж в июле остался Nissan Leaf — его выбирали на 81% чаще, чем в июне, а доля модели достигла 51%.
  • На втором месте — Tesla Model 3: продажи выросли вдвое, с 7 до 14 машин.
  • Замыкает тройку Zeekr 001 — его продажи выросли на 25%, с 4 до 5 машин.

В единичных экземплярах также покупали BMW i3, Volkswagen ID.6 Crozz, Mitsubishi i-MiEV, Evolute i-Pro и другие модели. Самым дорогим проданным электромобилем стал Zeekr 001 2025 года выпуска за 8,4 млн рублей, за ним — Zeekr 001 2023 года выпуска за 5,6 млн рублей и BYD FangChengBao Titanium 3 2025 года выпуска за 5 млн рублей.

Evolute — новый лидер российского рынка электромобилей:

За семь месяцев 2026 года продажи электромобилей с пробегом в Краснодарском крае выросли на 112% к аналогичному периоду прошлого года. В целом по стране в июле спрос на такие машины также вырос почти во всех федеральных округах, кроме Дальнего Востока (−13%): на Урале продажи увеличились вдвое, в Приволжье — на 45%, в центральных регионах — на 38%, в Сибири — на 15%. По Южному федеральному округу в целом сайт зафиксировал рост всего на 11% — заметно меньше, чем в Краснодарском крае, который входит в состав округа.

Напомним, что 5 августа губернатор Вениамин Кондратьев заявлял о стабилизации ситуации с топливом в крае, однако уже 6–9 августа в Краснодаре и Сочи вновь появились очереди на заправках. Топливный кризис в стране обострился весной 2026 года на фоне ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели.

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