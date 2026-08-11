В Краснодаре на самокатчиков составили более 2 тыс. протоколов с начала года

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

На Кубани число аварий с электросамокатами и другими СИМ за год выросло почти вдвое

11 августа начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Владимир Петраков сообщил изданию «Бизнес FM Краснодар», что в 2026 году Краснодарский край занял второе место в России по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие устройства.

За семь месяцев 2026 года количество таких аварий выросло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это же время сотрудники ГИБДД составили более 2 тыс. административных протоколов за нарушения ПДД, в том числе за езду вдвоем и проезд на красный свет.

Краснодар остается единственным городом, где для СИМ установлены зоны с ограничением скорости до 12 км/ч. К ним относятся, например, парки, скверы и центр города. Также пользователям СИМ запрещено ездить вблизи учебных учреждений и парковать электросамокаты ближе чем в 100 метрах от них. За нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

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Петраков также рассказал, что отдельной проблемой остаются подростки на питбайках. По словам полицейского, подростки часто ездят в неположенных местах и нарушают правила — например, выполняют трюки и ездят на заднем колесе.

Питбайк — компактный мотоцикл, предназначенный для езды по бездорожью, кроссовым трассам и специальным площадкам. 

Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что власти Сочи могут полностью запретить электросамокаты.

Аварии ГИБДД Город ДТП Краснодар Самокаты Статистика Транспорт

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