В Краснодаре на самокатчиков составили более 2 тыс. протоколов с начала года

На Кубани число аварий с электросамокатами и другими СИМ за год выросло почти вдвое

11 августа начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Владимир Петраков сообщил изданию «Бизнес FM Краснодар», что в 2026 году Краснодарский край занял второе место в России по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие устройства.

За семь месяцев 2026 года количество таких аварий выросло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это же время сотрудники ГИБДД составили более 2 тыс. административных протоколов за нарушения ПДД, в том числе за езду вдвоем и проезд на красный свет.

Краснодар остается единственным городом, где для СИМ установлены зоны с ограничением скорости до 12 км/ч. К ним относятся, например, парки, скверы и центр города. Также пользователям СИМ запрещено ездить вблизи учебных учреждений и парковать электросамокаты ближе чем в 100 метрах от них. За нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.