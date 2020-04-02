Помогут ли медицинские маски во время пандемии коронавируса и как их правильно носить? Разбор «Медузы»

Журналисты «Медузы» 1 апреля опубликовали обновленные карточки о том, помогут ли медицинские маски защититься от коронавируса и как их правильно носить. Спойлер — не так, как на фото

Что такое коронавирус?

Коронавирус или COVID-19 — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. COVID-19 появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта распространился по 180 странам.

Как распространяется вирус?

На данный момент известно, что есть два самых главных пути передачи. Во-первых, это капли, которые вылетают из организма человека, когда он кашляет, чихает и, например, говорит. Они довольно быстро опускаются вниз и если заканчивают свой путь на слизистых другого человека, тот может заболеть. Во-вторых, это контакт с зараженными поверхностями. Если больной человек покашлял в ладонь, потом прикоснулся к дверной ручке, а следом вы взялись за нее и потерли нос, то это тоже вполне может привести к заражению.

Кому нужно пользоваться масками?

Маски могут защищать только в ситуациях, при которых на расстоянии меньше 2 метров на вас кашляет человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как и многие другие организации, считает, что маски нужны только медицинским работникам, пациентам и людям, которые за ними ухаживают дома.

Какие минусы есть у медицинских масок?

маски не закрывают глаза;

маски не плотно прилегают к носу и рту;

эффективность использования масок недоказана;

если не соблюдать правила, маски сами могут стать источником вируса;

маска может создать ложное чувство безопасности: люди, думая, что защищены, будут лишний раз выходить на улицу и не следовать рекомендациям.

Я хочу носить маску. Как это правильно делать?

Рекомендации ВОЗ: маску нужно надевать всегда, когда вокруг вас есть люди (даже если вы дома с семьей);

помойте руки перед тем, как надевать маску;

поверните ее правильной стороной к лицу (обычно она белая);

когда надеваете маску, согните проволоку на горизонтальной линии так, чтобы она хоть сколько-нибудь плотно прилегала к носу. И вообще, постарайтесь сделать так, чтобы было по минимуму щелей;

одноразовую маску можно использовать только один раз;

когда носите маску, не трогайте ее;

когда маска становится грязной или влажной, меняйте ее;

снимайте маску за резинку или тесемку;

после того, как снимете маску, выкиньте ее в закрывающееся мусорное ведро и помойте руки с мылом.

Марлевые маски помогут? А многоразовые?

Современные маски делают из мелтблауна или спанбонда — специальных нетканых материалов. Они помогают задерживать капли, но при этом позволяют дышать. Согласно некоторым исследованиям, маски из ткани показали себя хуже, чем простые одноразовые маски. ВОЗ, например, не рекомендует носить хлопковые или марлевые маски ни при каких обстоятельствах. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний не так категоричен. Организация считает, что тканевые маски можно использовать, когда ничего другого не остается.

Тогда, наверно, стоит купить респиратор?

ВОЗ рекомендует носить респираторы FFP2 только медицинским работникам. В них тяжело дышать, поэтому для людей с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой системы, а также для людей с некоторыми психическими расстройствами носить их может быть опасно. Кроме того, респираторы плохо сидят на детях, а также людях с бородой или усами, поэтому защита будет хуже. Покупать респираторы с клапанами не следует: они не защитят окружающих от инфицированного человека, так как выдыхаемый воздух без фильтра попадает наружу.

Так как же защититься от коронавируса?

На сайте ВОЗ перечислены меры, которые защищают от многих вирусов: правильно и регулярно мыть руки: не меньше 20 секунд, с мылом, тщательно промывая все участки и вытирая насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель;

не прикасаться грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам;

соблюдать дистанцию (минимум 1 метр) от других людей;

На момент публикации новости известно о 962,9 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 202,9 тыс. человек, скончались 49,1 тыс. заболевших. На 2 апреля в России зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей. На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края) Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».