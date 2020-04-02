Жителей Кубани пригласили пообщаться онлайн с деятелями культуры о театральном искусстве

Деятели культуры Краснодарского края начали проводить прямые эфиры для любителей театра с выступлениями и мастер-классами

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса — возбудителя ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 марта, сразу после выявления первого зараженного COVID-19 в регионе, запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек. Краевое министерство культуры 16 марта отменило проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры Кубани до 1 мая. Как минимум до этого срока зрителям будут показывать виртуальные выставки, проводить экскурсии и мастер-классы. Вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин для уменьшения распространения коронавируса. Жителям запрещено выходить на улицы без особой необходимости.

Для кубанских театралов деятели культуры края будут проводить прямые эфиры с выступлениями и мастер-классами. Так, 2 апреля о работе над оформлением мюзикла «Труффальдино» в двойном прямом эфире расскажут художники спектакля Ирина Долгова и главный художник Музыкального театра ТО «Премьера» Татьяна Баранова, сообщается на сайте краевого министерства культуры. В этот же день артисты Театра Защитника Отечества прочитают с 14 по 20 главу повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», а художник-бутафор Краснодарского краевого театра кукол Ольга Поляхова-Шрам покажет, как декорировать вешалку. 3 апреля зрители смогут пройти онлайн-тренинг «Говорим энергией семи гласных» с Аллой Мосоловой, послушать песни в исполнении солиста Музыкального театра Артема Агафонова, сыграть в «Угадай мелодию» с актером Краснодарского краевого театра кукол Вадимом Гуриевым. Афишу на 4 и 5 апреля можно посмотреть здесь.