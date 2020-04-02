Жителей Кубани пригласили пообщаться онлайн с деятелями культуры о театральном искусстве
Деятели культуры Краснодарского края начали проводить прямые эфиры для любителей театра с выступлениями и мастер-классами
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса — возбудителя ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
Читайте также:
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 марта, сразу после выявления первого зараженного COVID-19 в регионе, запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек. Краевое министерство культуры 16 марта отменило проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры Кубани до 1 мая. Как минимум до этого срока зрителям будут показывать виртуальные выставки, проводить экскурсии и мастер-классы.
Вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин для уменьшения распространения коронавируса. Жителям запрещено выходить на улицы без особой необходимости.
Читайте также:
Для кубанских театралов деятели культуры края будут проводить прямые эфиры с выступлениями и мастер-классами. Так, 2 апреля о работе над оформлением мюзикла «Труффальдино» в двойном прямом эфире расскажут художники спектакля Ирина Долгова и главный художник Музыкального театра ТО «Премьера» Татьяна Баранова, сообщается на сайте краевого министерства культуры. В этот же день артисты Театра Защитника Отечества прочитают с 14 по 20 главу повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», а художник-бутафор Краснодарского краевого театра кукол Ольга Поляхова-Шрам покажет, как декорировать вешалку.
3 апреля зрители смогут пройти онлайн-тренинг «Говорим энергией семи гласных» с Аллой Мосоловой, послушать песни в исполнении солиста Музыкального театра Артема Агафонова, сыграть в «Угадай мелодию» с актером Краснодарского краевого театра кукол Вадимом Гуриевым. Афишу на 4 и 5 апреля можно посмотреть здесь.
На момент публикации новости известно о 942 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 195,9 тыс. человек, скончались 47,5 тыс. заболевших. В России на 1 апреля зарегистрировали 3 тыс. 548 зараженных. За все время наблюдений в стране умерли 30 зараженных коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Все материалы по теме: