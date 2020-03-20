Как персонал больниц и магазинов Краснодара работает в условиях коронавируса? Наблюдение

Краснодарский край

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19 марта журналисты Юга.ру посетили некоторые больницы, аптеки и супермаркеты Краснодара, чтобы узнать, как их персонал соблюдает общественную гигиену.

Больницы и аптеки

Работники государственных медицинских учреждений в респираторах, но маски не всегда закрывают нос. С перчатками — вариативно, видимо, эта мера не считается обязательной.

Перед главным входом в городскую поликлинику № 3 объявление предлагает людям с температурой воспользоваться входом с улицы Павлова. Тем не менее за дверьми главного входа медработник в маске и перчатках измеряет каждому вошедшему температуру бесконтактным инфракрасным термометром.

В регистратуре онкодиспансера № 1 на Димитрова и в городской больнице № 3 (ХБК) таких мер нет. При этом в последней запрещены посещения больных с 16 марта, например, сотрудник в маске не пускал граждан в гинекологическое отделение.

ТРЦ и магазины

В частном бизнесе разнообразие вариантов выше. В четырех аптеках сотрудники были без перчаток, и лишь в одной из них — в масках. В магазинах двух крупных ТРЦ продавцы также экипированы по-разному: у одних есть маски, у других — нет, третьи обязаны работать в перчатках в любое время, например, чтобы не повредить ювелирные украшения. Почти все работники, раскладывающие товары в крупных магазинах продуктов, электроники и спортинвентаря, работают без перчаток и масок.

Работники сетевых фастфудов на фудкортах, очевидно, используют средства гигиены в зависимости от указаний руководства. При этом маски часто спущены на шею — да, в них не всегда удобно дышать, но при таком использовании их эффект равен нулю. На входах в ТРЦ нет ни термометров, ни антисептиков для покупателей.

В одном из сетевых магазинов косметики кассиры регулярно обрабатывали руки гелевым антисептиком. Зато в соседнем, тоже сетевом, продуктовом ни у кассира, ни у сотрудников не было ни антисептиков, ни масок, ни перчаток.

В двух крупных офисах популярных банков не были замечены сотрудники с видимыми средствами санитарной защиты. Проводят ли там более тщательную и регулярную уборку и/или обработку поверхностей, неизвестно.

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В «Ашане» инспекция Юга.ру отметила чистоплотность: уборщики непрерывно мыли полы в торговых рядах, а кассиры протирали кассы. Также в гипермаркете установлен бокс с антибактериальными салфетками — заметное объявление предлагает протереть ими ручки тележек и корзин. Жаль, что сервис расположен не между входом и тележками, а уже за ними — из-за этого многие посетители могут заметить его, уже взявшись за тележку.

Наличие товаров

Заодно журналисты осмотрели и ассортимент магазинов продуктов и товаров общего пользования. Очевидную нехватку товаров (а именно — санитарных гелей, антисептиков и масок), журналисты заметили только в аптеках.

В гипермаркетах нет дефицита туалетной бумаги, несмотря на частоту сообщений о нем в соцсетях. Иная ситуация с продуктами, на чьи сроки хранения покупатели возлагают большие надежды. В «Ашане» на Уральской есть пустующие полки с печеньем и хлебцами, разобраны крупы и мясные консервы.

Два века торговли:

Однако этот случай скорее исключение: ни в магазинах «Магнит» и «Табрис», ни в гипермаркетах «О`кей», «Лента» и Metro пустых полок либо нет, либо недостаток товаров нельзя назвать критичным. В некоторых магазинах по громкой связи регулярно повторяют объявления о том, что товар на пустые полки скоро поступит. Нигде не было и очередей, нетипичных для дневного времени.

20 марта Юга.ру отправили в пресс-службы почты, полиции, министерств здравоохранения и образования, а также в КТТУ запросы о том, какие меры принимают или планируют принимать в ведомствах и учреждениях, чтобы обезопасить своих сотрудников или клиентов.

Здравоохранение Коронавирус Торговля

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