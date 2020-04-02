На Кубани коронавирус заподозрили у 102 детей

В Краснодарском крае 2 апреля не выявили новых заболевших коронавирусом, однако с подозрением на COVID-19 в больницы обратились более 500 человек

Накануне, в Краснодарском крае зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого в регионе зафиксировали 17 человек с заражением, при этом один из пациентов, проездом следовал в Москву. Кроме того, двое пациентов уже выздоровели, оного 31 марта выписали из больницы в Сочи, другго — там же, но 1 апреля. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе администрации Краснодарского края 2 апреля сообщили, что всего в медицинские организации обратилось 533 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 102 ребенка. В больнице остаются 236 человек, из них 75 детей. В поликлиниках по месту жительства под наблюдением находятся 4 тыс. 847 человек. Также власти рассказали, что в регионе провели 11 тыс. 329 лабораторных исследований, из которых подтвердили 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. В обсерваторах находится 61 человек, 8 из них — в Краснодаре, 53 — в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.