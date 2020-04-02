На Кубани коронавирус заподозрили у 102 детей

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 2 апреля не выявили новых заболевших коронавирусом, однако с подозрением на COVID-19 в больницы обратились более 500 человек

Накануне, в Краснодарском крае зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом. До этого в регионе зафиксировали 17 человек с заражением, при этом один из пациентов, проездом следовал в Москву.

Кроме того, двое пациентов уже выздоровели, оного 31 марта выписали из больницы в Сочи, другго — там же, но 1 апреля. Два пациента находятся в тяжелом состоянии.

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В пресс-службе администрации Краснодарского края 2 апреля сообщили, что всего в медицинские организации обратилось 533 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 102 ребенка. В больнице остаются 236 человек, из них 75 детей. В поликлиниках по месту жительства под наблюдением находятся 4 тыс. 847 человек.

Также власти рассказали, что в регионе провели 11 тыс. 329 лабораторных исследований, из которых подтвердили 22 случая. Еще 32 получили предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии. В обсерваторах находится 61 человек, 8 из них — в Краснодаре, 53 — в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

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Напомним, в Краснодарском крае 31 марта в 18:00 ввели карантин. Теперь жители не могут выходить на улицы и пользоваться личными машинами без особой необходимости.

На момент публикации новости известно о 937,7 тыс. зараженных в мире. Выздоровели 194,3 тыс. человек, скончались 47,2 тыс. заболевших. В России на 1 апреля зарегистрировали 2 тыс. 777 зараженных. За все время наблюдений в стране умерли 24 зараженных коронавирусом.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Дети Здравоохранение Карантин Коронавирус Краснодар Медицина

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