ФНС приостановила взыскания долгов и заморозку операций по счетам бизнеса

Глава ФНС Даниил Егоров после телеобращения президента Владимира Путина по поводу коронавируса 25 марта распорядился приостановить взыскание долгов и блокировку счетов малого и среднего бизнеса

Путин в своем обращении заявил, что для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии власти введут для него отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и дадут возможность получить отсрочку по кредитам на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, для таких предприятий снизится размер страховых взносов с 30% до 15% в том случае, если зарплата сотрудника превышает МРОТ. Кроме того, на шесть месяцев введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний из пострадавших от коронавируса отраслей. Список конкретных отраслей будет определяться правительством.

На сайте ФНС новый документ пока не опубликован, но копии его поступили в СМИ, а том числе о нем написали РБК и ТАСС. В нем говорится, что взыскание долгов и заморозку операций по счетам ФНС приостанавливает до 1 мая 2020 года. Это касается субъектов малого и среднего предпринимательства, которые есть в реестре МСП. Такое решение ведомство объяснило желанием снизить риски неплатежеспособности, связанные с уменьшением деловой и потребительской активности из-за распространения коронавируса. «Федеральная налоговая служба в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции, поручает приостановить до 1 мая 2020 года применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП», — говорится в письме.

Ранее премьер Владимир Мишустин ввел мораторий на налоговые проверки до 1 мая. Кроме того, ФНС приостановила мероприятия налогового контроля, связанные с непосредственным контактом с налогоплательщикам: выезды инспекторов, допросы, осмотры, выемки, инвентаризации, вызовы в инспекцию и т.п.