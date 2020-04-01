Адыгея получит 6 тыс. новых тест-систем на коронавирус

В Адыгею планируют прислать 6 тыс. тест-систем на коронавирус и два новых аппарата для исследований

В республике заявили, что в регионе нет проблем с проведением тестирования граждан на коронавирус. Там создали запас из 2,8 тыс. тест-систем. В ближайшее время в республику поступит еще 6 тыс. тест-систем и два новых аппарата для исследований, сообщил 31 марта на заседании оперативного штаба руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний. Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов распространения COVID-19. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 860,7 тыс. заболевших, выздоровело 178,3 тыс. человек, умерло 42,3 тыс. зараженных. Число инфицированных в России 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. В Адыгее выявили 14 человек с подозрением на коронавирус, у 4 из них диагноз подтвердился. Большинство контактировали с зараженными, которые прибыли из Москвы.

По данным управления Роспотребнадзора по Адыгее, за 31 марта провели до 150 лабораторных исследований, в одном случае тест показал положительный результат. Таким образом, за день число подозреваемых больных с коронавирусом увеличилось до 10 человек. «Ежедневно мы можем проводить до 500 тестирований на коронавирус. Для этого в настоящее время используется лаборатория Роспотребнадзора по региону. Также готова к проведению тестирования лаборатория на базе республиканской инфекционной больницы», — рассказал Завгородний. В минздраве Адыгеи уточнили, что все исследования для населения проводят бесплатно. Тестируют в первую очередь граждан, прибывших из-за рубежа, больных с признаками ОРВИ и всех контактировавших с больными COVID-19. Диагностика на коронавирус осуществляется в два этапа: в Адыгее делаются предварительные тесты. Берется мазок из верхних дыхательных путей — из носа и ротоглотки — или мокрота из нижних дыхательных путей после откашливания. В случае положительного результата, который в лаборатории можно получить уже через 3-4 часа, анализы направляются на подтверждение. «Специализированные лаборатории для подтверждения факта заражения коронавирусом есть только в двух городах России — в Москве и Новосибирске. Это означает, что анализы из всех регионов страны, в том числе и из Адыгеи, направляются в один из этих двух городов. Результатов из Москвы нужно ждать 2-3 дня», — пояснили в минздраве республики.