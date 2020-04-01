Адыгея получит 6 тыс. новых тест-систем на коронавирус
В Адыгею планируют прислать 6 тыс. тест-систем на коронавирус и два новых аппарата для исследований
В республике заявили, что в регионе нет проблем с проведением тестирования граждан на коронавирус. Там создали запас из 2,8 тыс. тест-систем. В ближайшее время в республику поступит еще 6 тыс. тест-систем и два новых аппарата для исследований, сообщил 31 марта на заседании оперативного штаба руководитель Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний.
Напомним, 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения предупредила об ускорении темпов распространения COVID-19. Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. На момент выхода новости в мире известно о 860,7 тыс. заболевших, выздоровело 178,3 тыс. человек, умерло 42,3 тыс. зараженных. Число инфицированных в России 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли.
В Адыгее выявили 14 человек с подозрением на коронавирус, у 4 из них диагноз подтвердился. Большинство контактировали с зараженными, которые прибыли из Москвы.
Читайте также:
По данным управления Роспотребнадзора по Адыгее, за 31 марта провели до 150 лабораторных исследований, в одном случае тест показал положительный результат. Таким образом, за день число подозреваемых больных с коронавирусом увеличилось до 10 человек.
«Ежедневно мы можем проводить до 500 тестирований на коронавирус. Для этого в настоящее время используется лаборатория Роспотребнадзора по региону. Также готова к проведению тестирования лаборатория на базе республиканской инфекционной больницы», — рассказал Завгородний.
В минздраве Адыгеи уточнили, что все исследования для населения проводят бесплатно. Тестируют в первую очередь граждан, прибывших из-за рубежа, больных с признаками ОРВИ и всех контактировавших с больными COVID-19.
Диагностика на коронавирус осуществляется в два этапа: в Адыгее делаются предварительные тесты. Берется мазок из верхних дыхательных путей — из носа и ротоглотки — или мокрота из нижних дыхательных путей после откашливания. В случае положительного результата, который в лаборатории можно получить уже через 3-4 часа, анализы направляются на подтверждение.
«Специализированные лаборатории для подтверждения факта заражения коронавирусом есть только в двух городах России — в Москве и Новосибирске. Это означает, что анализы из всех регионов страны, в том числе и из Адыгеи, направляются в один из этих двух городов. Результатов из Москвы нужно ждать 2-3 дня», — пояснили в минздраве республики.
Напомним, на прошлой неделе из-за коронавируса в Адыгее закрылись для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, а спустя два дня этот список расширили. 27 марта ЗАГС Адыгеи посоветовал парам перенести регистрацию брака. Кроме того, гостиницам поручили приостановить бронь, а заведениям общепита — прием посетителей.
Почти 6 тыс. работающих пенсионеров региона отправили на изоляцию, а с 31 марта в Майкопе перестали ходить троллейбусы. Кроме того, 30 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов ввел дополнительные ограничительные меры. Согласно ним, всем жителям республики независимо от возраста рекомендовали не выходить из дома без необходимости, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.
30 марта минздрав Адыгеи опубликовал обращение врачей к населению с просьбой соблюдать меры профилактики коронавируса. В нем медики заявили, что имбирь не обладает лечебными свойствами против инфекции, как то утверждается в сообщениях из соцсетей, после которых корень имбиря подорожал в разы.
Все материалы по теме:
Читайте также
Репортаж с краснодарского производства антисептиков
Статьи ПартнерскийЗемля, вода и воздух
Как электрометаллургический завод в Абинске минимизирует отходы и заботится об экологии