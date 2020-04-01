«Твердое мыло не уберет вирус из линий жизни». Репортаж с краснодарского производства антисептиков

В период объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса важны гигиена и дезинфекция. Юга.ру посетили краснодарскую компанию по производству антисептиков, чтобы узнать, какими они бывают, из чего состоят и в чем минус твердого мыла. По словам генерального директора Medlex Андрея Шкарабурова, в стране сейчас формально около тысячи производителей дезинфицирующих средств, но всего 20-30 реальных игроков. Компания Medlex существует с 1989 года. Сначала занималась реализацией дезинфектантов и медицинского оборудования. В 2003 году появилось собственное производство. Сегодня компания осуществляет поставки во все регионы России — от Владивостока до Калининграда.

Клиенты: больницы, поликлиники, аптеки, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, школы, детские сады, порты, таможни, многофункциональные центры, ФСИН, некоторые розничные сети. Розничной продажи на момент подготовки материала нет.



Ассортимент: дезинфицирующие и моющие средства, медицинское оборудование, химические реактивы, лабораторное стекло, лабораторное оборудование, сопутствующие товары. Об антисептической продукции Medlex Кожные антисептики производства Medlex делятся на две группы: спиртосодержащие и бесспиртовые. «Альфасептин» — представитель первой с содержанием спирта 70%. Такая цифра рекомендуется по всему миру. Есть средство 2 в 1 «Санилекс» для обработки рук и небольших поверхностей, которые не портятся от воздействия спирта. Им нужно протирать все контактные места: дверные и оконные ручки, мобильные телефоны. В составе бесспиртовых — катионные поверхностно-активные вещества, четвертичные аммониевые соединения и третичные алкиламины. Такие нужны тем, у кого тонкая и сухая кожа. Все они действуют против бактерий, вирусов и грибов.

По словам руководителя департамента дезинфицирующих средств Анны Качко, большинство антисептиков, представленных на рынке, зарегистрированы как парфюмерно-косметическая продукция, а значит, эти средства не прошли всех этапов испытаний на эффективность и безопасность (к разным категориям продукции предъявляются разные требования). Перед покупкой она рекомендует обращать внимание на текст на упаковке.

Анна Качко руководитель департамента дезинфицирующих средств Medlex

Советы для дома и офиса — Кожный антисептик можно выбирать по индивидуальным предпочтениям. Если ассортимент в аптеке или магазине широкий, я рекомендую взять сначала один — попробовать, потом другой. И тогда уже решить, какой вам подходит. В «Альфасептине» есть отдушка, есть антисептики и без нее. Кому-то нравится запах, кому-то нет. Все индивидуально. У нас есть детский антисептик, это достаточно редкая вещь. Мы его испытали и зарегистрировали именно как дезинфицирующее средство, предназначенное для детей от трех лет. До этого возраста можно только средства на этаноле. У нас таких пока нет. Анна Качко считает, что повально приобретать и постоянно использовать дома стерилянты нет смысла. По возвращении домой руки следует сначала помыть с мылом, затем обработать антисептиком. Если есть видимые загрязнения, ВОЗ рекомендует сначала смыть их и только потом обрабатывать. Если нет доступа к воде, предпочтительным способом обработки будет антисептик. Обязательно нужно дезинфицировать руки после контакта с деньгами. Есть концентрированные моющие средства с доказанной эффективностью в отношении бактерий и грибов. Ими можно протирать поверхности один раз в неделю. Для дома этих мер вполне достаточно.

Что касается офисов, то по прибытии на работу нужно опять же помыть руки с мылом и обработать их антисептиком, чтобы не принести ничего в коллектив. Перед приемом пищи также всегда надо использовать антисептик. — Сейчас мы вынужденно прививаем людям культуру, но она должна сохраниться и после пандемии коронавируса, — считает Анна Качко. Населению рекомендуют использовать 2 мл антисептика за раз. Способов нанесения несколько: распыление или с помощью дозатора. Есть утвержденная ВОЗ методика (EN-1500) обработки рук с мылом и водой и кожным антисептиком.

— Если говорить о твердом мыле, то я его противник. В медицине по санитарным правилам его давно запретили использовать, потому что это [само мыло — Юга.ру] очень хорошая среда для размножения бактерий. Мы сейчас все думаем о вирусе, но забываем о бактериях, которые намного более живучие, у них имеется защитная оболочка, они отлично приспосабливаются к изменениям, размножаются и торжествуют, — добавляет Анна. Есть два вида флоры — резидентная и транзиторная. Если использовать твердое мыло дома, на нем остаются «свои» бактерии и человеку от них ничего не будет, к ним есть иммунитет. Это резидентная флора. Когда же кусок мыла лежит в общественном месте, все, кто моет им руки, получают транзиторную, от множества людей. Иммунитет к ней не приспособлен, эти бактерии могут навредить. — Посмотрите на свои руки, они имеют рельеф. Из линий жизни и судьбы обычное мыло не уберет вирус. Коронавирус там останется, — заключает Шкарабуров. О спекуляции и подделках

Андрей Шкарабуров генеральный директор Medlex

— Жадность обуяла людей, они на этой волне ужаса пытаются нажиться до конца дней. Вот есть «Альфасептин», мы его отпускаем за 460 рублей. На «Авито» в Москве этот антисептик нашего производства продают за 13 тыс. рублей. «Бетасептин» где-то 120-140 рублей у нас стоит, у них — 3700 рублей. Таких примеров масса. Этот спекулятивный круг начинается за пределами нашей компании.

Однако есть вещи страшнее — подделки. Насколько я понимаю, люди берут какие-то технические жидкости, типа омывателя для стекол, красят их и продают как кожный антисептик, — рассказывает директор компании Андрей Шкарабуров. По его словам, такие средства не то что вредны для здоровья, но от них просто не будет никакого эффекта. Они не предназначены для убийства вирусов и бактерий. Это как вымыть руки водкой или виски — какая-то часть погибнет, что-то останется. У таких средств нет доказанного эффекта. — Что эти люди кладут в свои средства — неизвестно. Больше всего похоже, конечно, на незамерзайку. Зимы не было, осталось много неизрасходованной. Перефасовали и начали продавать. Наверняка используют флаконы для пищевой продукции. Возможно, для розницы мы будем ставить специальный QR-код, чтобы люди могли проверить нашу продукцию, — добавляет Анна Качко. По ее словам, у антисептических средств разные критерии эффективности. Если говорить об обычном мыле, то эта цифра максимум 80%. Кому-то этого может быть достаточно. При обработке же «Альфасептином» с 70% содержанием изопропанола критерий будет 100%.

О производстве В связи с нынешней ситуацией компания перешла на 12-часовой рабочий режим, сотрудники работают в две смены. Пришлось расширить штат почти в два раза, все производственные линии выстроены на максимальную скорость. В розницу Medlex сейчас не продает антисептические средства, потому что магазин, находящийся при производстве, компании общественного питания и детские сады 23 марта буквально взяли штурмом. Работа с ними продолжается, но уже не в порядке живой очереди, а через договоры и безналичный расчет. Стратегия поставок компании — всем по чуть-чуть. Когда обращаются, например, с запросом 3 тонны, сотрудники Medlex рассчитывают, сколько средства нужно в зависимости от количества человек в коллективе. Обычно дается двухнедельный запас. В медицине и на предприятиях общественного питания расход обычно больше — таким организациям, соответственно, отгружается больше.



В день компания Medlex производит от 8 до 12 тонн готовой продукции. Андрей Шкарабуров заверил, что антисептика хватит всем. Сырье у Medlex раньше было исключительно зарубежным. Сейчас поставки прекращены, потому что Европе самой нужны эти средства. Голландцы даже вернули предоплату за изопропанол. У компании начинается сложный период — переход на российское сырье, которого тоже на всех не хватает. Приобретается даже то, которое компания раньше не рассматривала из-за нестабильного качества. Европейское сырье всегда одинаковое. Medlex делает выборочный контроль партии, редко когда есть отклонения от нормы. Если же говорить о производителях не из списка одобренных, проверять приходится каждую бочку. Это долго и затратно, приходится корректировать рецептуру. Работать с таким сырьем очень трудно, но компания будет продолжать делать это. Также Medlex с сырьем помогает краевая администрация. Однако проблема еще в том, что стоимость сырья регулярно повышается.

Об испытаниях и стандартах качества Поскольку Medlex работает для медицины, все средства проходят соответствующие испытания, которые длятся порой до полутора лет. Задача таких испытаний — проверить эффект их работы, удостовериться, что они действительно убивают вирусы и бактерии, причем нескольких типов. Микромир огромен, населяющие его организмы устроены чрезвычайно разнообразно. Нет такого вещества, которое работало бы по всем сразу, поэтому, чтобы бороться с максимальным их количеством, нужен сложный комплекс. Средства проходят также испытания на токсикологию. Они должны быть инертны по отношению к организму и не наносить вред. Состав не должен содержать экзематозных веществ, канцерогенов и прочего. Запах не должен вызывать астматических приступов, аллергии. И только после многочисленных успешно пройденных испытаний средство получает регистрацию. За каждым из средств ассортимента стоит научное исследование. По словам Андрея Шкарабурова, регистрация каждого кожного антисептика стоит примерно 1,5 млн рублей. Концентрированных средств на порядок дороже — до 5 млн рублей.