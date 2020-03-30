В регионах РФ могут ввести режим обязательной самоизоляции, как в Москве и Подмосковье. За его нарушение хотят штрафовать

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта провел оперативное совещание с кабинетом министров о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Мишустин напомнил, что с 30 марта в России началась нерабочая неделя. По его словам, власти делают все, чтобы «люди могли с достаточным комфортом провести ее дома, в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространять этот опасный вирус и заражать им других», говорится на сайте правительства.

Премьер-министр перечислил меры, которые приняты в стране для снижения распространения коронавируса: закрыты ТРЦ и развлекательные учреждения, точки общепита и другие места массового скопления людей.

Он рассказал, что правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях об ужесточении ответственности за нарушение карантина, а также что с сегодняшнего дня Россия закрыла все границы.

Как написал RT , ранее профильный комитет поддержал поправки о введении штрафов для здоровых граждан, которые нарушили карантинный режим.

Так, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, должностное лицо должно будет заплатить от 50 до 150 тыс. рублей, а юридическое — от 200 до 500 тыс. рублей. Если же нарушение карантина причинило вред здоровью человека или стало причиной его смерти, гражданину грозит до 300 тыс. рублей штрафа, должностным лицам — до 500 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей. Подробности законопроекта опубликованы на сайте Госдумы РФ.

Мишустин также напомнил, что 29 марта в Москве и Московской области были приняты меры по самоизоляции граждан всех возрастов, и призвал губернаторов других российских субъектов проработать возможность введения аналогичных мер и в своих регионах.

Кроме того, при посещении общественных мест граждане должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Теперь всем жителям Москвы и Подмосковья запрещено покидать квартиру. Исключением считаются только следующие случаи:

Издание «Медиазона» опубликовало разъяснение адвокатов международной правозащитной группы «Агора» о том, как ограничительные меры отразятся на положении жителей Москвы и какая ответственность грозит за несоблюдение указа.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии

На момент выхода новости в мире известно о 741 тыс. заболевших, выздоровело 156 тыс. человек, умерло 35,1 тыс. человек. Число зараженных в России 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, всего умерло девять пациентов. В больницах Кубани лечатся от коронавируса 14 пациентов, еще одна зараженная женщина, находившаяся на Кубани проездом, лечится в Москве. Два человека выздоровели и выписаны домой.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».