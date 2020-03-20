Отмена путевки, отпуск за свой счет или сорвавшийся контракт. Юристы «Агоры» подготовили советы по ситуациям, связанным с коронавирусом
Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала правовые советы, которые могут пригодиться в период пандемии коронавируса
Эти и другие советы опубликованы в телеграм-канале «Штаб правовой помощи. Коронавирус».
Внесли плату за путевку, но хотите отменить поездку из-за опасений за свое здоровье?
Для начала нужно ознакомиться со списком стран, которые внесены Ростуризмом в список угрожающих безопасности туристов (сейчас это Китай, Италия, Иран, Южная Корея). Если тур предполагает путешествие в одну из них, вы вправе требовать расторжения договора и возврата суммы в размере полной стоимости туристского продукта (до начала путешествия) на основании ст. 14 Закона об основах туристской деятельности № 132-ФЗ. При этом важно письменно закрепить подачу требования, указав в документе реквизиты для перечисления денег. Претензия подлежит рассмотрению в течение не более 10 дней. В случае необоснованного отказа для лиц, оказывающих туристические услуги, предусмотрены серьезные санкции.
Если же тур предполагает путешествие в другую страну, не включенную в список опасных, то вы вправе требовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств на основании ст. 10 Закона об основах туристской деятельности № 132-ФЗ. Но в этом случае все фактически произведенные на момент получения вашей претензии расходы (билеты, трансферы, отели, экскурсии и прочее) вы компенсировать у турагента/оператора уже не сможете.
Индивидуальные путешественники, которые не могут совершить поездку из-за введенных в других странах ограничений, будут вынуждены отслеживать предложения авиакомпаний о компенсационных программах для возврата средств за авиабилеты. Обращаться за разрешением споров о возврате придется по правилам агрегаторов, через которые вы бронировали, или юрисдикции той страны, где бронирование было оплачено индивидуально.
Россия приостановила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией, Швейцарией, кроме рейсов в столицы стран. С 20 марта к ним добавятся Великобритания, США и ОАЭ. Самостоятельно приобретенные в эти страны авиабилеты подлежат возврату со ссылкой на информацию Ростуризма.
Вы предприниматель и не можете исполнить свои обязательства в связи с пандемией
Правовая основа:
- в соответствии с ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ (если иное не предусмотрено законом или договором) лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
- закон предусматривает и случаи полной невозможности исполнения обязательств в связи с форс-мажорными обстоятельствами (ст. 416 и 417 ГК РФ).
- в силу ч. 9 ст. 34 Закона №44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
- президиум ВАС РФ в надзорном постановлении от 21.06.12 № 3352/12 указал, что под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость.
- 10 марта Минпромторг сообщил о подготовке нормативной документации для признания эпидемии COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы.
- 19 марта правительство России прямо признало беспрецедентный характер эпидемии для экономики и ввело дополнительные меры поддержки малых и средних предприятий.
- Госдума поддерживает расширение количества сфер бизнеса, нуждающихся в незамедлительной государственной поддержке в связи с эпидемией.
Алгоритм действий:
- Направить заказчику письменное уведомление о задержке исполнения контракта. Не ждать пока власти примут новые правила, а действовать на опережение.
- Обратиться в Торгово-промышленную палату РФ за справкой о пандемии. Если коронавирус признают форс-мажором на правительственном уровне, следует обратиться в региональную ТПП за сертификатом о форс-мажоре.
- В случае задержки поставок в связи с ограничением передвижения через таможенные органы (проблемы на границе и т.п.), запрашивать официальную справку Федеральной таможенной службы.
- Любым способом (электронная переписка, видеофиксация, документирование и т.п.) фиксировать все обстоятельства, которые смогут подтвердить, что нарушение условий контракта произошли не по вашей вине.
В последующем факты предоставления заказчику (суду) указанных документов (доказательств) могут послужить основанием для ведения переговоров (судебного процесса) в части продления сроков контрактов и уменьшения (исключения) неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.
Вы иностранный студент, которого вынуждают отказаться от обучения
Предоставление образовательных услуг регулируется Гражданским кодексом РФ, в частности, ст. 779 ГК РФ, общими положениями о договоре, а также Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В совокупности указанные нормы запрещают образовательным организациям досрочное одностороннее расторжение договора, поэтому некоторые учебные заведения принуждают иностранных студентов составить заявление о добровольном отказе от обучения. Однако такой шаг со стороны студента не только закрывает дальнейшие возможности для защиты своих прав в судебном порядке, но и влечет аннулирование студенческой визы и соответственно обязывает покинуть территорию РФ.
В подобных ситуациях наилучший юридический совет — отказ студента руководству вуза в составлении подобных заявлений. Также можно направить в адрес вуза заявление о том, что вы намереваетесь продолжить обучение и предупреждаете учебное заведение о недопустимости отказа от исполнения условий договора. Копию можно также направить в адрес Министерства образования для привлечения внимания вышестоящих органов к проблеме.
При получении каких-либо уведомлений из вуза о расторжении договора необходимо обращаться в суд о признании данных действий недопустимыми. Сделать это необходимо немедленно для недопущения аннулирования студенческой визы.
Если вас просят уйти в отпуск без сохранения зарплаты
Так как власти из-за коронавируса просят переводить работников на удаленную работу, могут возникнуть следующие ситуации:
- вас переводят на дистанционную работу, оформляя соглашение к трудовому договору;
- вас просят уйти в отпуск без сохранения заработной платы.
Во втором случае лучше требовать оформить ситуацию как простой (157 ТК РФ) распоряжением работодателя и получать 2/3 от средней заработной платы.
В своем распоряжении работодатель должен отдельно указать, что посещать место работы/рабочее место на время простоя не нужно. Также стоит отдельно указать, на какой срок вводится такой режим и/или когда сотруднику необходимо явиться на работу.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса в мире заразились 222,6 тыс. человек, 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России, по последним данным, зарегистрировали 199 случаев заражения, три из них — в Краснодарском крае. В Москве сегодня зафиксировали первую в стране смерть пациента с коронавирусом.
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