Отмена путевки, отпуск за свой счет или сорвавшийся контракт. Юристы «Агоры» подготовили советы по ситуациям, связанным с коронавирусом

Внесли плату за путевку, но хотите отменить поездку из-за опасений за свое здоровье?

Для начала нужно ознакомиться со списком стран, которые внесены Ростуризмом в список угрожающих безопасности туристов (сейчас это Китай, Италия, Иран, Южная Корея). Если тур предполагает путешествие в одну из них, вы вправе требовать расторжения договора и возврата суммы в размере полной стоимости туристского продукта (до начала путешествия) на основании ст. 14 Закона об основах туристской деятельности № 132-ФЗ. При этом важно письменно закрепить подачу требования, указав в документе реквизиты для перечисления денег. Претензия подлежит рассмотрению в течение не более 10 дней. В случае необоснованного отказа для лиц, оказывающих туристические услуги, предусмотрены серьезные санкции.

Если же тур предполагает путешествие в другую страну, не включенную в список опасных, то вы вправе требовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств на основании ст. 10 Закона об основах туристской деятельности № 132-ФЗ. Но в этом случае все фактически произведенные на момент получения вашей претензии расходы (билеты, трансферы, отели, экскурсии и прочее) вы компенсировать у турагента/оператора уже не сможете.

Индивидуальные путешественники, которые не могут совершить поездку из-за введенных в других странах ограничений, будут вынуждены отслеживать предложения авиакомпаний о компенсационных программах для возврата средств за авиабилеты. Обращаться за разрешением споров о возврате придется по правилам агрегаторов, через которые вы бронировали, или юрисдикции той страны, где бронирование было оплачено индивидуально.

Россия приостановила авиасообщение со странами ЕС, Норвегией, Швейцарией, кроме рейсов в столицы стран. С 20 марта к ним добавятся Великобритания, США и ОАЭ. Самостоятельно приобретенные в эти страны авиабилеты подлежат возврату со ссылкой на информацию Ростуризма.