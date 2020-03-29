За последние сутки — с 28 по 29 марта — в России подтвердили 270 новых случаев заражения COVID-19

Количество зараженных новой формой коронавируса достигло 1 тыс. 534 человек. Это на 270 случаев заражения больше, чем за сутки до этого. На юге новые случаи зафиксировали только в Чечне — теперь их девять. При этом число выписанных пациентов в стране выросло до 64 человек, пишет оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Кроме того, за сутки зафиксировали четыре летальных случая, связанных с коронавирусом: два в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Оренбургской области. Общее число летальных случаев за все время в России достигло восьми, отмечает RT .

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила всемирную пандемию новой формы коронавируса. На момент публикации новости известно о 666 тыс. зараженных. Выздоровели 141,7 тыс. человек, скончались 30,8 тыс. заболевших. В Краснодарском крае за последние сутки новых случаев заражения не зарегистрировано, сейчас их по-прежнему девять. Однако в регионе находятся только восемь из них.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».