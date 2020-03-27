В России скончался четвертый пациент с COVID-19
В Москве 27 марта скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию
В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом рассказали, что у женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.
«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — цитирует собеседника в штабе «Интерфакс».
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Таким образом, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло четырех. Все летальные случаи зафиксированы в Москве.
В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире им заразились 585 тыс. человек, выздоровели 129 тысяч, умерли 26 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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