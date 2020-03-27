В России скончался четвертый пациент с COVID-19

В Москве 27 марта скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию

В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом рассказали, что у женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — цитирует собеседника в штабе «Интерфакс».