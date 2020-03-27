В России скончался четвертый пациент с COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Москве 27 марта скончалась 56-летняя пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию

В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом рассказали, что у женщины не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

«При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — цитирует собеседника в штабе «Интерфакс»

Читайте также:

Таким образом, число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло четырех. Все летальные случаи зафиксированы в Москве.

В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции лицам, имеющим хронические заболевания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса во всем мире 11 марта. На момент выхода новости в мире им заразились 585 тыс. человек, выздоровели 129 тысяч, умерли 26 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Здравоохранение Коронавирус

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России скончался четвертый пациент с COVID-19
В Абхазии ввели режим чрезвычайного положения
Минтруд объяснил, как россиянам оплатят нерабочую неделю
Главного фтизиатра Кубани уволили за то, что скрыла отпуск в Доминикане и вышла на работу
Гостиницам Адыгеи поручили приостановить бронь, а кафе — прием посетителей
«Галерея Краснодар», «СБС Мегамолл», «Красная Площадь» и OZ МОЛЛ закрываются из-за коронавируса. Но некоторые магазины продолжат работать

Лента новостей

Реклама на портале