В России за сутки 24 марта коронавирус нашли у 57 человек, один из них находится в Чечне

Минувшей ночью РИА «Новости» сообщило, что в Чечне заподозрили коронавирус у трех местных жителей, которые вернулись из Турции, двое из них были там транзитом — они ехали из саудовской Мекки. Троих пациентов госпитализировали, а местные тесты дали положительный результат. Теперь анализы отправили в Новосибирск. Министр здравоохранении республики Эльхан Сулейманов уточнил, что у пациентов могут быть и ложноположительные результаты на этот вирус или положительные результаты на другие виды коронавируса. Всех, кто контактировал с жителями Чечни, у которых заподозрили коронавирус, сейчас также проверяют.

По данным «Кавказского узла», глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» уже поругал подозреваемых в наличии коронавирусной инфекции. По его мнению, за заражение окружающих достойным наказанием была бы смерть. «Человека, который сам себе создает [проблему] и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — рассудил Кадыров. При этом 24 марта оперативный штаб сообщил о 57 новых случаях заболевания коронавирусом в 14 регионах России. По данным штаба, один случай подтвержен в Чечне. Однако неизвестно, кто именно заразился: один из трех жителей республики с подозрением на вирус или какой-то другой человек, о котором ранее не было известно.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров рассказал, как нужно бороться с коронавирусом. Он призвал людей не паниковать, потому что они и так умрут. А 23 марта стало известно, что в республике закроют большинство кафе и ресторанов, чтобы не допустить распространения коронавируса, и сделают бесплатную доставку.