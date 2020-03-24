В Чечне выявили заболевшего коронавирусом и трех подозреваемых на заражение. Кадыров назвал смерть лучшим наказанием для них

Чечня, Вся Россия, В мире

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В России за сутки 24 марта коронавирус нашли у 57 человек, один из них находится в Чечне

Минувшей ночью РИА «Новости» сообщило, что в Чечне заподозрили коронавирус у трех местных жителей, которые вернулись из Турции, двое из них были там транзитом — они ехали из саудовской Мекки. Троих пациентов госпитализировали, а местные тесты дали положительный результат. Теперь анализы отправили в Новосибирск.

Министр здравоохранении республики Эльхан Сулейманов уточнил, что у пациентов могут быть и ложноположительные результаты на этот вирус или положительные результаты на другие виды коронавируса. Всех, кто контактировал с жителями Чечни, у которых заподозрили коронавирус, сейчас также проверяют.

По данным «Кавказского узла», глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Грозный» уже поругал подозреваемых в наличии коронавирусной инфекции. По его мнению, за заражение окружающих достойным наказанием была бы смерть.

«Человека, который сам себе создает [проблему] и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить. Не только сам заболевает, [но и заражает] свою семью, своих сестер, братьев, соседей», — рассудил Кадыров.

При этом 24 марта оперативный штаб сообщил о 57 новых случаях заболевания коронавирусом в 14 регионах России. По данным штаба, один случай подтвержен в Чечне. Однако неизвестно, кто именно заразился: один из трех жителей республики с подозрением на вирус или какой-то другой человек, о котором ранее не было известно.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров рассказал, как нужно бороться с коронавирусом. Он призвал людей не паниковать, потому что они и так умрут. А 23 марта стало известно, что в республике закроют большинство кафе и ресторанов, чтобы не допустить распространения коронавируса, и сделают бесплатную доставку.

Как писали Юга.ру, ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. На момент публикации новости известно о более чем 392,7 тыс. зараженных в мире. Умерли 17,1 тыс. человек, выздоровели 102,9 тыс. зараженных. В России 24 марта зарегистрировали 495 заболевших.

Коронавирус Медицина Рамзан Кадыров Эпидемии

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