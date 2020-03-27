Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек

Общее число заболевших коронавирусом в России к 27 марта достигло 1 тыс. 36 человек

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

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О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире, а 23 март организация заявила об ухудшении ситуации.

26 марта в России было известно о 840 случаев заболевания коронавирусом, однако уже на следующий день информационный центр по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России сообщил, что за последние сутки диагноз был подтвержден еще у 196 человек в 16 российских регионах, а один человек скончался. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.

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Новые случаи были зафиксированы в Москве (+157), Крыму (+12) , Московской области (+8), Волгоградской области (+3), Чечне (+2) , Мордовии (+2), Удмуртии (+2), Самарской области (+2), и по одному заболевшему в Тульской, Ивановской, Орловской, Ярославской, Ростовской , Кировской областях, а также Дагестане и Татарстане.

Таким образом, в России количество зафиксированных случаев заболевания COVID-19 на данный момент составляет 1 тыс. 36 человек . Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, увеличилось до трех, выздоровело 45 человек.

На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 537 тыс. человек, выздоровело 123,2 тыс., умерло 24,1 тыс. человек.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)