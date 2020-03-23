Власти Кубани перенесли ремонт Троицкого водовода, из-за которого Новороссийск собирались оставить без воды
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев перенес ремонт трубопровода, из-за которого 24 марта должны были отключить воду жителям Новороссийска
Напомним, 22 марта мэр Новороссийска Игорь Дяченко предупредил жителей города о необходимости запастись водой в связи с ремонтом Троицкого группового водовода. 24 и 25 марта планировалось провести работы по вводу в эксплуатацию 18-километрового участка трубопровода. В эти два дня в Новороссийске должны были организовать подвоз воды. Предполагалось, что без водоснабжения останутся около 80% новороссийцев.
23 марта стало известно о решении губернатора перенести строительные работы.
«В связи с тем, что в крае сейчас усилены меры санитарно-эпидемиологической направленности, это не правильно. Поэтому губернатор принял решение перенести переврезку на май», — сообщил заместитель главы края Андрей Алекесеенко.
Точную дату ввода в эксплуатацию пообещали объявить позже.
Напомним, в 2019 году на Троицком групповом водоводе произошли четыре крупные аварии — две в августе и две в декабре. Из-за них без воды оставались Геленджик, Новороссийск и Крымск. Дяченко указывал на то, что изношенность трубопровода достигла 90%.
Как писали Юга.ру, 11 марта в мире была объявлена пандемия коронавируса. На следующий день стало известно о первом случае заражения COVID-19 на Кубани. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности, отменили массовые мероприятия, образовательные учреждения перевели на дистанционное обучение, а в школах продлили каникулы. Власти рекомендовали органичить работу торговых центров.
По данным на 23 марта в России зафиксировано 438 человек, зараженных коронавирусом, 5 из них — в Красндарском крае.
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