Власти Кубани перенесли ремонт Троицкого водовода, из-за которого Новороссийск собирались оставить без воды

Напомним, 22 марта мэр Новороссийска Игорь Дяченко предупредил жителей города о необходимости запастись водой в связи с ремонтом Троицкого группового водовода. 24 и 25 марта планировалось провести работы по вводу в эксплуатацию 18-километрового участка трубопровода. В эти два дня в Новороссийске должны были организовать подвоз воды. Предполагалось, что без водоснабжения останутся около 80% новороссийцев.

23 марта стало известно о решении губернатора перенести строительные работы.

«В связи с тем, что в крае сейчас усилены меры санитарно-эпидемиологической направленности, это не правильно. Поэтому губернатор принял решение перенести переврезку на май», — сообщил заместитель главы края Андрей Алекесеенко.

Точную дату ввода в эксплуатацию пообещали объявить позже.

Напомним, в 2019 году на Троицком групповом водоводе произошли четыре крупные аварии — две в августе и две в декабре. Из-за них без воды оставались Геленджик, Новороссийск и Крымск. Дяченко указывал на то, что изношенность трубопровода достигла 90%.